Calciomercato Napoli, respinta la prima offerta di Manna: è assalto al baby talento

In casa Napoli si lavora sempre sul mercato e Manna è a caccia dei nomi più interessanti sul panorama europeo.

Il Napoli di Antonio Conte lavora senza sosta in vista della prossima stagione. Il club partenopeo è impegnato in queste ore nell’amichevole contro il Mantova, prima sfida di rilievo nel precampionato. Allo stesso tempo il direttore sportivo Manna è al lavoro per il mercato sia in entrata che in uscita e non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Se in attacco la società è in attesa della duplice situazione relativa a Victor Osimhen e Romelu Lukaku differente è la situazione a centrocampo e secondo alcune indiscrezioni il Napoli starebbe lavorando a rinforzi in questo reparto. E’ vero che gli azzurri non disputeranno coppe europee, ma è anche vero che Antonio Conte è un tecnico che spesso ha grandi aspettative e ora vorrebbe una squadra rinforzata in ogni reparto.

La società ha accontentato le sue richieste in difesa (in attesa dell’affare Hermoso), è in attesa in attacco mentre a centrocampo valuta alcuni nomi, magari un giocatore che possa dare il cambio o quasi a Lobotka e Anguissa. Gianluca Gaetano è sul piede di partenza, probabilmente l’asso campano saluterà a titolo definitivo e quindi non è escluso che il Napoli torni sul mercato. Non va dimenticato infatti – e Conte lo ha sottolineato più volte – che gli azzurri hanno perso a parametro zero Piotr Zielinski, un centrocampista che, eccetto l’ultimo anno, è spesso stato decisivo.

Calciomercato Napoli, nome a sorpresa dalla Premier League

L’edizione inglese di Sky Sport ha lanciato un’autentica bomba di calciomercato, il Napoli è sulle tracce del baby talento scozzese Billy Gilmour. Parliamo di un giocatore di talento straordinario, cresciuto tra le giovanili di Rangers e soprattutto Chelsea (dove ha debuttato tra i professionisti) ed ora tra le fila del Brighton.

Secondo Sky il Napoli avrebbe presentato un’offerta da 8 milioni di euro per il giocatore, offerta al momento respinta. Il club azzurro è molto interessato alle prestazioni del giocatore e non è escluso un nuovo assalto per provare ad acquistarlo.

Il Brighton – secondo l’emittente britannica – chiede 12 milioni di euro e gli azzurri monitorano la situazione; molto è legato difatti al mercato in uscita e a possibili addii come quelli di Cajuste e Gaetano. Il nome nuovo però c’è, Gilmour piace eccome al club partenopeo, il Napoli monitora la situazione. Occhio al nuovo talento nel mirino del club azzurro.