Calciomercato Napoli, nuovo ostacolo per Manna: la Juve ha già il suo si!

Nelle ultime ore si era parlato di un possibile forte inserimento del Napoli, ma al momento la situazione appare piuttosto complicata.

Giovanni Manna è costantemente al lavoro per rinforzare la rosa e mettere a disposizione di Conte la miglior formazione possibile in vista della prossima stagione. Sono già arrivati diversi colpi in entrata, la squadra ha rinforzato completamente la difesa ma il mercato è tutt’altro che concluso.

In primo luogo però andranno fatte alcune mosse in uscita, sono diversi i giocatori sul piede di partenza e in primis c’è Victor Osimhen. Una trattativa da oltre 100 milioni di euro e un affare che – se in porto – porterebbe gli azzurri a fare magari nuovi colpi sul mercato, non solo in attacco ma anche a centrocampo. Nelle ultime ore era girata la voce di un forte inserimento del Napoli per Teun Koopmeiners, stella dell’Atalanta nel mirino da tempo anche della Juventus.

Il giocatore piace molto anche ad Antonio Conte, la trattativa è complicata e si sapeva ma il Napoli vuole provarci, anche per trovare un degno sostituto di Piotr Zielinski, andato a zero all’Inter. Conte vorrebbe una pedina del genere, ma l’affare è piuttosto complicato e sono arrivati nuovi aggiornamenti sulla trattativa.

Calciomercato Napoli, ha già l’accordo con la Juve

Come riporta il Corriere dello Sport Teun Koopmeiners ha già l’accordo con la Juve e non vede l’ora di vestire la maglia bianconera. Sul giocatore c’è anche il Napoli e qualche lieve sirena della Premier, ma l’olandese – assente agli Europei per un infortunio – vorrebbe aspettare la Juve, ha l’accordo con Giuntoli e attende che il club bianconero riesca a chiudere con l’Atalanta.

Una trattativa complicata, gli orobici chiedono quasi 60 milioni di euro e nessun club italiano ha disponibilità subito per un affare del genere. Il Napoli procederebbe solo dopo l’affare Osimhen, la Juve attende la cessione di Soulè e magari qualche altro addio tra i giovani, ma ci vorrà ancora tempo.

Per il Napoli si complica quindi l’affare, difficile la chiusura della trattativa e probabilmente Manna – in caso di nuovi affondi per un centrocampista – dovrà però cambiare obiettivi. La società partenopea vede intoccabili a centrocampo Frank Anguissa e Stanislav Lobotka mentre occorre decidere il futuro di Folorunsho e Gaetano. Il primo – a meno di clamorosi colpi di scena – va verso la permanenza mentre il secondo potrebbe dire addio, stavolta anche a titolo definitivo. Sulle sue tracce c’è ancora il pressing di Cagliari e Parma.