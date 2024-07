Calciomercato Napoli, c’è un nuovo nome per sostituire Lindostrom: Manna al lavoro

Giovanni Manna sta osservando un calciatore in particolare per sostituire Lindstrom, il quale andrà in prestito all’Everton.

Il Napoli, esattamente alle ore 18, giocherà contro il Mantova di Davide Possanzini l’ultima amichevole in programma a Dimaro. Domani, infatti, la squadra di Antonio Conte lascerà il Trentino per tornare nel capoluogo partenopeo. Mentre nella giornata di giovedì ci sarà la partenza per il secondo ritiro di questo precampionato, ovvero quello di Castel di Sangro.

Tuttavia, ovviamente, a tenere banco in casa partenopea non sono le amichevoli, ma il calciomercato. Il Napoli, infatti, è al lavoro per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte, anche se prima c’è il bisogno di vendere qualcuno. Il prossimo a salutare i colori azzurri sembra essere proprio Lindstrom.

Lindstrom all’Everton, Manna valuta David Neres per sostituirlo: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, il calciatore danese è vicino a trasferirsi all’Everton con la formula del prestito con diritto di riscatto. Al Napoli dovrebbero andare circa 4 milioni di euro per la cessione a titolo temporaneo di Lindstrom. Una volta chiusa la partenza dell’ex Eintracht Francoforte, Giovanni Manna potrebbe cercare di prendere David Neres.

L’esterno brasiliano del Benfica, infatti, potrebbe prendere il posto proprio di Lindstrom nella rosa di Antonio Conte. Tuttavia, come riportato dai media portoghesi, su David Neres bisogna registrare anche l’interessamento di una squadra turca, ovvero il Besiktas.