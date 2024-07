Non solo Gaetano, Conte ha deciso: altri due nomi verso l’addio

Il Napoli, dopo aver chiuso diversi colpi in difesa, è ora a lavorare sul mercato per effettuare alcuni colpi in uscita.

Dopo i primi botti in casa Napoli si lavora in uscita, il club partenopeo lavora per i giocatori considerati esuberi e Conte e Manna valutano chi deve partire e chi invece deve restare in casa azzurra.

Il prossimo anno la società partenopea non giocherà le coppe europee e per questo motivo la rosa deve essere accorciata, prima degli ultimi colpi la società deve valutare le cessioni e sono diversi i nomi che potrebbero partire. C’è Lindstrom, sempre più vicino all’Everton (accordo in prestito oneroso con diritto di riscatto) e Gianluca Gaetano che probabilmente potrebbe lasciare Napoli, stavolta a titolo definitivo.

Il Napoli potrebbe effettuare qualche colpo in entrata a centrocampo, si parla di Brescianini e anche del sogno Koopmeiners, ma prima devono avanzare le uscite e non c’è solo il caso Osimhen da valutare. Il giornalista Nicolò Schira è intervenuto durante a Kiss Kiss Napoli nella trasmissione Radio Goal e ha fatto il punto sia sugli acquisti che sulle cessioni, parlando in particolare di due nomi in uscita.

Calciomercato Napoli, due nomi verso l’addio

Schira ha spiegato la situazione in uscita di due giocatori e ha chiarito in diretta: “Il mercato dello scorso anno è stato disastroso, Lindstrom è vicino all’Everton (occhio anche al Lione) ma anche Natan e Cajuste sono in uscita. Per lo svedese si attendono offerte mentre su Natan resta comunque qualche dubbio”. Il futuro di alcuni difensori è legato a quello di Hermoso e senza addii lo spagnolo potrebbe restare in azzurro.

Il mercato del Napoli resta comunque legato al futuro di Victor Osimhen. Senza la mega cessione del nigeriano difficilmente arriveranno nuovi colpi in entrata e il Napoli attende nuove offerte. Il nigeriano ha una clausola da 130 milioni e al momento nessun club si avvicina, Schira ha proseguito e fatto il punto sulla situazione:

“Il Psg deve ritoccare l’offerta per Osimhen che ha ufficialmente scartato la pista araba, ora tutte le strade portano a Parigi. Il giocatore ha un accordo con il club francese per un mega contratto a 14 milioni di euro annui, poi si sbloccherà la vicenda Lukaku che non vede l’ora di tornare ad allenarsi con Conte e scalpita per vestire la maglia azzurra”.

Via Osimhen e dentro Lukaku, ormai appare una questione di tempo e il Napoli lavora per piazzare diversi colpi in uscita.