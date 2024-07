Kvaratskhelia, proseguono i contatti per il rinnovo: fissato l’appuntamento per la fumata bianca!

Khvicha Kvaratskhelia resterà a Napoli per i prossimi anni. Il calciatore è ad un passo dal rinnovo con il club azzurro.

Il caso legato a Khvicha Kvaratskhelia sembrerebbe essere rientrato. La stella del Napoli, dopo giorni non facili, è pronto a fiondarsi nuovamente nel mondo azzurro. Durante l’Europeo ci son stati momenti non semplici, ancor più a causa delle parole dell’agente che palesò la voglia di approdare altrove. Tutto ciò, ha portato subito ad una reazione del club partenopeo, il quale ha spento ogni possibilità legata alla cessione.

Infatti, Khvicha Kvaratskhelia è un uomo cruciale e continuerà ad esserlo anche con Antonio Conte. Il neo allenatore azzurro ha posto un veto inamovibile sulla cessione del georgiano, motivo per il quale l’opzione non è mai stata presa in considerazione. A distanza di alcune settimane dal “tormentone”, il caso è rientrato e il classe 2001 è pronto a firmare un nuovo prolungamento contrattuale.

Kvara-Napoli, vicina la fumata bianca per il rinnovo: le ultime

Khvicha Kvaratskhelia è pronto ad unirsi al Napoli per le prossime stagioni. L’esterno georgiano, dopo un periodo difficile, è ormai pronto a mettere nero su bianco la propria firma. Come riportato da “TuttoSport” ci sono delle importanti novità per quel che riguarda il rinnovo contrattuale. Infatti, la società azzurra ha deciso di fissare un incontro a Castel Di Sangro con l’agente Jugeli e il padre Badri per raggiungere la fumata bianca.

Il tutto, dovrebbe svolgersi entro la fine del mese, quando il Napoli sarà impegnato nel secondo ritiro precampionato. La volontà degli azzurri è sempre stata chiara: blindare il georgiano per i prossimi anni. Non a caso, a Castel Volturno è arrivata un’offerta da ben 100 milioni di euro da parte del PSG, con i parigini che però hanno ottenuto un secco “no” da parte di Aurelio De Laurentiis.

Oltre alla volontà del presidente che è stata chiara fin da subito, si è cercato in tutti i modi di assecondare le richieste di Antonio Conte. Infatti, la società non voleva assolutamente dare un “dispiacere” al neo condottiero. Quest’ultimo, potrà quindi contare sul georgiano che tornerà ad avere un ruolo cruciale nel nuovo scacchiere ideato dall’ex Juventus. L’allenatore stravede per le qualità del classe 2001, e con ogni probabilità gli affiderà un ruolo importante in zona offensiva e non solo. Infatti, una volta terminate le vacanze, il calciatore sarà pronto ad “obbedire” agli ordini di Antonio Conte.