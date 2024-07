Hermoso, il Napoli a caccia dell’accordo per chiudere: intanto arriva la richiesta esplicita di Conte!

Mario Hermoso continua ad essere un obiettivo del Napoli. Intanto, Antonio Conte ha presentato una richiesta al presidente De Laurentiis.

Il Napoli è a caccia di un nuovo difensore centrale. Dopo gli acquisiti di Marin e Buongiorno, Antonio Conte non è ancora soddisfatto del reparto più importante. Quest’ultimo, nella passata stagione ha palesato difficoltà incredibili e l’allenatore non intende commettere errori. Non a caso, il DS Manna e l’intera dirigenza starebbero puntando forte su Mario Hermoso, provando ad assicurare un nuovo profilo esperto al tecnico.

Mario Hermoso vanta ottime qualità fisiche e tecniche, le quali gli hanno permesso di essere cruciale nell’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Dopo la scadenza contrattuale, le parti non hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo e il calciatore è attualmente svincolato. Infatti, sono diverse le società che spingono per l’acquisto, ma lo spagnolo non ha ancora sciolto i dubbi legati al proprio futuro. Nelle ultime ore, sarebbe emersa una richiesta importante presentata da Antonio Conte ai suoi dirigenti.

Calciomercato Napoli, Conte spinge per Hermoso: la richiesta

Mario Hermoso potrebbe vestire la maglia del Napoli nella prossima stagione. I contatti tra la società e il calciatore vanno avanti da un mese ormai, ma non è stato ancora raggiunto un punto di incontro. Le difficoltà sono per lo più economiche, in quanto il calciatore è convinto di lavorare con Antonio Conte. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” proprio l’allenatore sarebbe intervenuto in prima persona nell’affare. Infatti, il neo condottiero ha chiesto uno sforzo al presidente De Laurentiis e al DS Manna per ingaggiare lo spagnolo.

Come già detto in precedenza, lo scoglio è legato allo stipendio che percepirà il calciatore in Campania. Infatti, lo spagnolo tramite il suo entourage chiede un triennale a 5 milioni di euro a stagione, mentre il Napoli potrebbe arrivare a 4 con bonus. La distanza non è molto ampia, motivo per il quale la trattativa potrebbe decollare nelle prossime ore.

Intanto, la concorrenza per il Napoli sta diventando sempre più folta. Infatti, ci sono diversi club sulle tracce di Mario Hermoso. In modo particolare, si muovono Inter e Milan che accoglierebbero volentieri il calciatore in Italia. Oltre a ciò, anche l’Arabia Saudita rappresenta una pista importante, con lo spagnolo che però appare molto “scettico” sulla destinazione. L’affare entrerà nel vivo nelle prossime ore e bisognerà capire la volontà del presidente Aurelio De Laurentiis.