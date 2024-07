Colpaccio Napoli, Conte prova lo scippo alla Juve: cifre da capogiro

In casa Napoli si lavora in vista della prossima stagione. Il club partenopeo è uno dei club molto attivi sul calciomercato.

Il Napoli ha grandi ambizioni e per questo coltiva l’idea di realizzare grossi colpi in questa fase di calciomercato. Molto dipende dal futuro di Victor Osimhen, diviso tra il Psg e la difficile permanenza a Napoli e molto si realizzerà nei prossimi giorni. Intanto Giovanni Manna lavora senza sosta per accontentare Antonio Conte.

Sono arrivati rinforzi del calibro di Buongiorno, Marin e Spinazzola e da valutare il possibile colpo Hermoso, legato però alle cessioni. Intanto il club partenopeo sogna un colpo a sorpresa, un affare che ribalterebbe le dinamiche della nostra serie A. Come detto molto è legato all’affare Osimhen ma dopo la cessione del giocatore il Napoli potrebbe attivarsi sul mercato.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb il Napoli starebbe valutando un importante innesto a centrocampo, un affare da fare dopo la cessione di Osimhen, quasi sicuramente affare da oltre 100 milioni di euro. Conte avrebbe chiesto un rinforzo importante e nello specifico stiamo parlando di Teun Koopmeiners, stella dell’Atalanta e della Nazionale olandese.

Il colpo è di difficile riuscita, l’Atalanta chiede oltre 55 milioni di euro per la sua stella ma grazie al tesoretto Osimhen e magari con qualche altra cessione (vedi Gaetano, Lindstrom e qualche altro nome a sorpresa), questo affare non è escluso.

Calciomercato Napoli, azzurri pronti allo scippo

Difficile convincere il giocatore, da tempo in accordo con la Juventus e con Cristiano Giuntoli, ma al momento Juve e Atalanta sono piuttosto distanti. Il Napoli, in attesa di questo grosso tesoretto, sarebbe pronto cosi a intervenire per fare un colpo che avrebbe del clamoroso.

Già lo scorso anno gli azzurri si spinsero a offrire 47 milioni di euro, ma l’Atalanta non ha bisogno di vendere ed è stata piuttosto chiara, anche il presidente Percassi l’altro giorno. Il giocatore partirà solo per oltre 50 milioni altrimenti resterà alla corte di Gasperini che continua a ritenerlo indispensabile. Il Napoli ci pensa eccome, l’affare sarebbe molto importante.

La società azzurra ha perso Piotr Zielinski e non è arrivato nessun reale sostituto, se non per i rientri di Folorunsho e Gaetano. La coppia di centrocampo è Anguissa-Lobotka, ma Conte vorrebbe un top nel ruolo e Koopmeiners potrebbe giocare sia sulla mediana che sulla trequarti in un ipotetico 3-4-2-1. Occhio alle mosse di mercato, ma una partenza di Osimhen improvvisa potrebbe riaprire clamorosamente il mercato.