Osimhen al PSG, parte il countdown: quando arriverà il closing

Parte il countdown per l’affare tra il Napoli e il PSG per Osimhen: l’edizione odierna de Il Mattino svela quando può arrivare il closing.

In queste ultime ore, prende corpo sempre di più l’addio al Napoli di Victor Osimhen. Il destino del nigeriano era, difatti, già segnato da tempo, stando anche alle recenti dichiarazioni di Antonio Conte che a più riprese ha parlato di accordi presi già in precedenza. Il rinnovo ponte, d’altronde, sembrava essere preludio a una partenza che, a quanto pare, in queste ore si sta concretizzando, con il Paris Saint Germain pronto a mettere le mani sul bomber ex Lille.

Nel giro di ventiquattro ore, secondo l’edizione odierna de Il Mattino, potrebbe arrivare il closing dell’affare, con il Napoli pronto a incassare una cifra importante, di cui una parte verrà reinvestita, con ogni probabilità, su Romelu Lukaku, pupillo di Conte e obiettivo del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna da settimane. Cosa serve per arrivare all’intesa finale tra i partenopei e i parigini? Il presidente Aurelio De Laurentiis non intende aprire la porta a eventuali contropartite tecniche. Magari, soltanto a un leggero sconto sul totale della clausola che, secondo il quotidiano, è pari a 120 milioni di euro.

Calciomercato Napoli, il PSG accelera per Osimhen: c’è l’indizio

Il Paris Saint Germain è sempre più vicino all’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, uno dei simboli del terzo Scudetto della storia del club partenopeo che, dopo tanti mesi di rumors, è pronto a lasciare l’azzurro.

Di seguito, quanto riportato dal quotidiano Il Mattino a tal riguardo:

“Si tratta a oltranza tra il Psg dello sceicco Al-Thani e il Napoli. Il presidente Nasser Al Khelaifi ha raggiunto un accordo totale con Osimhen sulla base di 14 milioni di euro e una durata del contratto fino al 2029. Ma ora al Parco dei Principi stanno provando a convincere De Laurentiis a ridurre (di poco) il prezzo della stella nigeriana. Ma il Napoli non molla: prima il no all’inserimento di contropartite tecniche avanzato da Campos, poi anche allo sconto rispetto ai 120 milioni. Ma l’operazione è in dirittura d’arrivo. Ieri i parigini hanno accelerato la cessione di Randal Kolo Muani, preso appena un anno fa dall’Eintrach Francoforte e adesso destinato all’Atletico Madrid. Insomma, si è pure liberato il posto. In ogni caso, il closing è previsto tra oggi e domani“.

Nelle scorse ore ci sono stati numerosi contatti tra le parti, che evidentemente si raggiorneranno quanto prima con l’obiettivo di trovare l’accordo totale che, stando a quanto riferito dal giornale in questione, non sarebbe nemmeno tanto lontano.