Lindstrom-Everton, l’affare entra nel vivo: il club inglese prepara una super offerta al Napoli!

Jesper Lindstrom è pronto a salutare il Napoli dopo una sola stagione. Il danese piace molto all’Everton in vista della nuova stagione.

L’avventura di Jesper Lindstrom a Napoli non è mai decollata e forse non lo farà mai. L’esterno danese arrivato dall’Eintracht solo un anno fa non ha mantenuto le aspettative. Nonostante le tre parentesi targate Garcia, Mazzarri e infine Calzona, il calciatore non si è mai guadagnato un posto da titolare.

Tutto ciò, a distanza di un anno, ha permesso alla società di maturare nuove idee circa il futuro del danese. Infatti, ad oggi, non è assolutamente incedibile e potrebbe partire con la giusta offerta. Quest’ultima, con ogni probabilità verrà presentata dall’Everton. Il club di Premier League è a caccia di un profilo come quello di Lindstrom, motivo per il quale starebbe preparando una ricca offerta.

Lindstrom sempre più lontano da Napoli: pronta l’offerta dell’Everton

Con ogni probabilità, la carriera di Jesper Lindstrom proseguirà in Premier League. Il calciatore danese a distanza di un solo arrivo dall’arrivo in Campania è già vicino alla cessione. Nelle ultime ore, è maturato un forte interessato da parte dell’Everton che sarebbe pronto ad assicurargli un posto da titolare. Come riportato dal quotidiano inglese “The Mirror” i Toffies starebbero aspettando la cessione di Amadou Onana all’Aston Villa (50 milioni di euro) per poi affondare il colpo.

Solo un anno fa, il Napoli acquistava Jesper Lindstrom dall’Eintracht per ben 25 milioni di euro. A distanza di dodici mesi, Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di svendere il calciatore, motivo per il quale si aspetta un’offerta congrua. L’obiettivo della dirigenza partenopea è recuperare l’investimento fatto alcuni mesi fa, in modo tale da reinvestire poi la cifra sul mercato.

Oltre alla volontà dei dirigenti, sarà anche molto importante quella di Jesper Lindstrom. Quest’ultimo, sa di non essere una pedina inamovibile, motivo per il quale non ha “declinato” l’ipotesi legata alla cessione. Va ricordato che l’affare sta entrando in una fase del tutto cruciale, motivo per il quale seguiranno aggiornamenti importanti circa il futuro del danese. Ad esempio, il tutto potrebbe sbloccarsi non appena l’Everton incassi i soldi legati alla cessione di Onana, ormai ai dettagli.