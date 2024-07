PSG-Osimhen, trattativa sbloccata! Blitz a Parigi, cifre e dettagli

In arrivo notizie importantissime sul futuro del bomber nigeriano, pronto a salutare Napoli: decisivo il procuratore.

Il Napoli si prepara alla nuova stagione tra l’entusiasmo dei tifosi azzurri. La piazza partenopea è estremamente fiduciosa di ritornare a competere per lo Scudetto, nonostante la priorità del club sarà il ritorno in Champions. La rosa allestita fino a ora lascia ben sperare i supporters partenopei, consapevoli della cessione di Victor Osimhen. Tra l’attaccante e la società campana vi è un accordo ‘tra gentiluomini’ riguardo la cessione, stipulato in seguito al ricco rinnovo di contratto. Proprio quest’ultima sembrava essersi complicata nelle ultime settimane, ma la notizia dell’ultim’ora cambia tutto: decisivo il blitz a Parigi.

Napoli, il PSG accelera per Osimhen: accordo vicino

Il Paris Saint Germain è vicino a chiudere l’acquisto di Victor Osimhen. La notizia dell’ultim’ora, rilasciata dalla redazione di Sportmediaset, racconta di una svolta imminente per l’affare grazie a un blitz a Parigi da parte di Roberto Calenda, procuratore del calciatore. La società parigina avrebbe deciso di soddisfare le richieste del Napoli, pur non sborsando i 130 milioni della clausola rescissoria. L’offerta che Aurelio De Laurentiis dovrebbe ricevere a breve si aggira intorno ai 100 milioni, cifra che in ugual misura accontenta il patron azzurro.

Nelle prossime ore potrebbe andare in scena un incontro tra le due società con l’obiettivo di limare tutti i dettagli e definire il colpo Osimhen. Un affare prossimo a concretizzarsi, dopo le sirene arrivate nella scorsa stagione il Paris sembra avercela fatta.

La dirigenza partenopea, dopo aver ufficializzato l’uscita del famelico attaccante, è pronta a fiondarsi voracemente su Romelu Lukaku. Il belga è il principale obiettivo di mercato di Antonio Conte, che freme dalla voglia di abbracciarlo nuovamente. Anche l’ex Inter non sta nella pelle e attende di essere guidato ancora dal tecnico che più di tutti è riuscito a esaltarlo. L’assalto al Chelsea è previsto in tempi strettissimi con i blues che dovrebbero accettare una proposta di 25 – 30 milioni di euro.

I tifosi azzurri sono pronti a salutare il centravanti che ha fatto impazzire di gioia il Diego Armando Maradona, sempre pronto a incitarlo. L’addio di VO9 è sempre più vicino, l’ex Lille resterà impresso per sempre nel cuore dei sostenitori azzurri. Proprio questi ultimi non avevano nascosto la fantasia di vedere ancora Osimhen a Napoli, ma non ci sarà nulla da fare. C’è tanta attesa per Lukaku, calciatore che potrebbe ripetere le faville fatte sotto la gestione del tecnico leccese.