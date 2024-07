Napoli su Rabiot, il francese valuta l’offerta: la richiesta di Conte

C’è anche Adrien Rabiot sulla lista di Davide Manna: il giocatore valuta la proposta del Napoli, è emersa anche la posizione di Conte sull’argomento.

Adrien Rabiot ha terminato il suo contratto con la Juventus ed ora è in cerca di una nuova sistemazione. La Serie A resta ovviamente un’opzione concreta, visto che ci sono diverse squadre che hanno messo gli occhi sul centrocampista francese. Tra queste il Milan di Fonseca, alla ricerca di un giocatore di qualità da inserire all’interno dello scacchiere, ma anche il Napoli.

La società partenopea guarda a Rabiot come un elemento estremamente valido, di qualità ma anche di sicuro affidamento. Il club azzurro, secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, si sarebbe mosso in maniera concreta per provare a convincere il francese a sposare la causa.

Napoli su Rabiot, il giocatore valuta: spunta la posizione di Conte

Al momento il giocatore starebbe valutando tutte le soluzion, compresa quella partenopea: il Napoli ha cominciato un nuovo ciclo importante con l’arrivo di Antonio Conte e lo stesso Rabiot potrebbe lasciarsi stuzzicare proprio dall’idea di giocare alla corte di un allenatore importante come l’ex Juve.

La posizione di Conte – si legge – è ben definita: l’allenatore ha chiesto ad Aurelio De Laurentiis uno sforzo per provare a convincere Rabiot ad accettare, anche perchè proprio il francese sarebbe un sostituto ideale di Piotr Zielinski, passato in questi giorni all’Inter di Simone Inzaghi.