Napoli-Lukaku, spuntano le cifre dell’accordo! Sconto del Chelsea

Romelu Lukaku è in orbita Napoli ormai da qualche settimana: spuntano le cifre dell’affare, mossa importante da parte del Chelsea.

Il Napoli si avvicina concretamente a Romelu Lukaku. L’attaccante belga è in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte che lo vorrebbe nella sua squadra soprattutto per sostituire Victor Osimhen. Il nigeriano è in partenza, in questo ore pare sia arrivata ad un punto di sblocco la trattativa per vedere il bomber azzurro approdare all’ombra del Tour Eiffel.

Il Paris Saint Germain sarebbe pronto a portare una cifra importante sulla scrivania di Aurelio De Laurentiis, e questo consentirebbe al Napoli di poter andare all’affondo per Lukaku. Dal canto suo, l’attaccante belga ha già espresso gradimento per la maglia azzurre, anche perchè questo gli consentirebbe di tornare a lavorare proprio con Conte.

Napoli-Lukaku, le ultime di Sportitalia: sconto del Chelsea

Lukaku ha un contratto da 7-8 milioni di euro e di questi, riporta in questi minuti Alfredo Pedullà, la parte fissa dipenderà ovviamente da quelli che saranno i bonus. Il Chelsea, prosegue ancora il giornalista ed esperto di mercato, pare essere disposto ad abbassare le pretese e scendere al di sotto dei 30 milioni di euro richiesti inizialmente.

Il Napoli dovrà valutare il tutto, attendere l’addio di Osimhen ed andare ad affondare il colpo: la speranza del club azzurro – si legge – è quella di chiudere il tutto entro il 28 luglio.