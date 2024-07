Napoli, cambiano i piani per le amichevoli: arriva la decisione ufficiale

In questi minuti è arrivato un comunicato ufficiale del Napoli che, di fatto, farà sicuramente piacere ai tifosi partenopei.

Il Napoli di Antonio Conte ha disputato nella giornata di ieri la sua prima amichevole di questo precampionato. Il team partenopeo ha infatti battuto 4-0 l’Anaune con le reti siglate da Leonardo Spinazzola, Walid Cheddira, Gianluca Gaetano e Cyril Ngonge.

La sfida di ieri, considerando anche la grossissima differenza di valori tra le due squadre, è stata utile per la squadra di Antonio Conte soprattutto per testare la condizione fisica dopo questi primi giorni di allenamento a Dimaro. La prossima amichevole del Napoli sarà quella di sabato prossimo contro il Mantova di Davide Possanzini, appena promosso nel campionato di Serie A. Proprio sul fronte delle gare amichevoli è arrivato un comunicato ufficiale da parte del club partenopeo.

Il Napoli ha deciso di prolungare la promozione ‘Napoli Summer Pass’: la nota del club partenopeo

Dopo il successo della sfida contro l’Anaune, per la quale ci sono stati ben 200mila collegamenti unici sull’App di OneFootball, il Napoli ha deciso di prolungare il periodo di validità del ‘Napoli Summer Pass’, ovvero la possibilità concessa ai tifosi azzurri di acquistare le prossime partite amichevoli in Pay-Per-View ad un prezzo vantaggioso rispetto al singolo acquisto di un match: 14,99 euro totali per guardare le gare contro Mantova, Adana Demirspor, Brest e Girona.

Ecco la nota ufficiale del club campano: “Considerando la grande richiesta nelle ultime ore del Napoli Summer Pass, che include tutte le prossime quattro amichevoli estive, abbiamo deciso di estendere il periodo di vendita del pacchetto fino a sabato 27 luglio h 23.59. A partire dal 28 luglio sarà dunque la possibilità di acquistare in Pay-Per-View per le tre gare di Castel di Sangro al prezzo di 6,99 euro ciascuna”.