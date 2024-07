Conte ha dato l’ok per il colpo: solo un ostacolo blocca il Napoli

Il tecnico pugliese spinge per questa particolare trattativa. Un’affare che non convince però tutti, anche tra i tifosi.

Antonio Conte ha preso quasi il controllo di tutto ciò che accade in casa Napoli. Il tecnico pugliese, a partire dagli allenamenti e lo staff tecnico fino alle mosse di mercato, ha un ruolo decisivo e ogni scelta pende dalle sue labbra, o quasi. Il Napoli ha deciso – in controtendenza rispetto al passato – di dare quasi carta bianca al neo allenatore del Napoli.

In attacco è molto probabile l’arrivo di Lukaku al posto del partente Osimhen (gli affari sembrano vicini alla chiusura) ma non solo, la società ha le idee chiare e il tecnico valuterà in questi giorni di Dimaro chi deve partire o meno. Uno dei reparti che desta maggiori discussione è il centrocampo e c’è curiosità su quali saranno le mosse di mercato del club partenopeo.

Per il centrocampo solo Anguissa e Lobotka sono intoccabili, ma in queste prime giornate di Dimaro si è messo in mostra anche Gianluca Gaetano, a segno tra l’altro nel test amichevole di Dimaro contro l’Anaune. Intanto Conte spinge per un colpo a centrocampo, un nome che non fa sognare i tifosi ma che reputa utile e molto alla causa.

Calciomercato Napoli, Conte spinge per l’affare a centrocampo

Come riporta Kiss Kiss Napoli Conte avrebbe richiesto un rinforzo a centrocampo e avrebbe fatto il nome di Brescianini, uno dei protagonisti nell’ultima stagione a Frosinone. Il club ciociaro è retrocesso, ma il giocatore è stato tra i migliori e infatti ci sarebbero diversi club di serie A sulle sue tracce. Conte è molto interessante al giocatore, ma al momento l’ostacolo principale riguarda le uscite e senza uscite a centrocampo non può arrivare nessuno.

Brescianini è stato accostato negli ultimi giorni all’Atalanta, anzi sembrava quasi ad un passo dalla squadra di Gasperini solo che – per ora – le due squadre non hanno trovato l’accordo. Oltre all’Atalanta anche Inter e Lazio hanno chiesto informazioni e occhio quindi al futuro del centrocampista, valutato dal Frosinone circa 12 milioni di euro.

Nell’ultima stagione Marco Brescianini ha collezionato 36 presenze con 4 reti e 2 assist, Di Francesco lo ha utilizzato sia come jolly dietro l’attaccante che soprattutto come mediano davanti alla difesa. Parliamo di un classe 2000 con grandi margini di crescita, un giocatore cresciuto tra le giovanili del Milan. E proprio i rossoneri guardano con attenzione a questa situazione in quanto hanno il 50 % di percentuale sulla rivendita del giocatore.