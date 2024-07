Calciomercato Napoli, sfuma il colpo in attacco: inserimento lampo del PSG

In casa Napoli è sempre tempo di mercato. Il club partenopeo deve fare i conti con la concorrenza per un giovane talento.

La stagione è ormai ufficialmente cominciata, il Napoli lavora in vista della prossima stagione e Antonio Conte sta testando tutti gli uomini a disposizione. La squadra ha debuttato contro l’Anaune nel primo test di Dimaro, un buon 4 a 0 con la squadra apparsa appesantita dai carichi ma che ha già mostrato le prime buone indicazioni.

Il club azzurro lavora, ma intanto in società è sempre attento l’occhio sul calciomercato con una situazione frenetica sia in entrata che in uscita. La società ha rinforzato la rosa con gli arrivi di Marin, Buongiorno e Spinazzola con la situazione Hermoso invece in stand-by. Il giocatore ex Atletico Madrid piace, ma può arrivare solo in caso di 1 o 2 addii nel reparto difensivo. La società e in particolare il neo direttore sportivo Manna è attento molto anche al reparto offensivo e studiano un rinforzo per la fascia.

In questi giorni si è fatto il nome di Mason Greenwood, ma alla fine la stellina del Manchester United ha scelto il Marsiglia con De Zerbi che ha avuto un ruolo fondamentale nella trattativa. La società partenopea osserva i principali talenti sul mercato europeo, Manna era intrigato da un baby fenomeno che però in queste ore sarebbe in procinto di andare addirittura al PSG. Stiamo parlando del classe 2005 del Rennes Desirè Douè.

Calciomercato Napoli, il Psg beffa gli azzurri

Secondo quanto riporta Le Parisien Douè, baby talento 2005 del Rennes, piace a diversi club europei ed ora ci sarebbero due squadre in pole. Il Psg ha tagliato fuori la concorrenza con una mega offerta da 45 milioni di euro, 10 in più rispetto a quelli offerti dal Bayern Monaco. Il Napoli e gli altri club italiani interessati sono tagliati fuori da queste cifre, il giocatore è ormai fuori portata.

La squadra di Luis Enrique sta valutando come sostituire al meglio Kylian Mbappe, trasferitosi al Real Madrid. In cima alle idee della società di Al Khelaifi c’è Victor Osimhen ma prima del nigeriano occorre la cessione di una punta (uno tra Kolo Muani e Ramos).

Invece al posto di Mbappe arriveranno due esterni, impossibile il colpo Kvara e il club ha deciso di puntare su giovani talenti, arriverà Douè e magari si valuterà un altro affare a livello internazionale. Il mercato è appena cominciato e il Psg è scatenato, intreccio dei francesi anche con il mercato del Napoli.