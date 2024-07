Calciomercato Napoli, colpo di scena sulla trattativa Lukaku: ADL gongola

Buone notizie in casa Napoli. Il calciatore belga potrebbe arrivare, ma emerge un’importante novità dell’ultim’ora.

Romelu Lukaku è l’indiziato numero uno per sostituire Victor Osimhen, l’attaccante belga – nonostante sia un pò più avanti con l’età – è il nome fatto da Conte per il ruolo da centravanti e la società è pronta a tutto per accontentarlo. Sembrerebbero essere ore decisive per il passaggio di Osimhen al Psg e l’affare con il Chelsea per Lukaku è senza dubbio conseguenziale.

Il centravanti belga non vede l’ora di tornare a disposizione di Antonio Conte, il tecnico che è riuscito a tirare il meglio dalle sue qualità negli ultimi anni e i due – solo qualche anno fa – sono riusciti a vincere lo scudetto in Italia con l’Inter. L’affare Lukaku resta comunque un importante investimento per il Napoli anche e soprattutto perchè difficilmente porterà in futuro ad una plusvalenza ma il tecnico vuole Lukaku a tutti i costi.

Il giornalista Umberto Chiariello ha rivelato però un’interessante retroscena di mercato su Lukaku, una notizia che sicuramente potrebbe far piacere ai conti della società partenopea. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Crc: “C’è una bomba su Lukaku, è da verificare e anche il Napoli deve verificare. Sembrerebbe ed uso il condizionale, che Lukaku sia ancora prendibile mediante l’utilizzo del Decreto crescita”.

Retroscena Lukaku, c’è la rivelazione di Chiariello

Secondo il giornalista c’è questa possibilità e in questo modo – ovviamente se confermato – il Napoli avrebbe un grosso risparmio sull’ingaggio del giocatore che verrebbe a costare 1o milioni lordi (6-6,5 netti al giocatore). Il Chelsea invece non riceverà oltre i 25 milioni di euro, questo è certo.

Parlando del mercato e della trattativa Osimhen il giornalista ha confermato che Osimhen è in uscita e proseguono i contatti con il Psg: “Il Napoli non vuole giocatori in cambio anche se Ugarte sarebbe un profilo molto interessante”. Nelle ultime ore si è fatto anche il nome di Kang-Lee, esterno offensivo accostato agli azzurri in merito alla trattativa Osimhen e Chiariello ha chiarito:

“E’ un profilo molto valido dal punto di vista tecnico ma non è quello che serve in questo momento al Napoli”. Tanti i temi trattati dal giornalista, che ha parlato anche del futuro di Mario Rui, dato da molti in partenza. Secondo Chiariello non è però da escludere la permanenza del giocatore, apparso in buona condizione in questa prima parte di ritiro; il Napoli potrebbe puntare su Mario Rui e Spinazzola sulle fasce con Olivera arretrato in difesa e facendo cosi saltare il colpo Hermoso.