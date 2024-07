VIDEO – Nuova radio ufficiale della SSC Napoli, Chiariello: “Premesse per un accordo duraturo con Radio CRC!”

Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di SpazioNapoli: è arrivato un chiarimento importante sul rapporto tra la SSC Napoli e Radio CRC.

Il Napoli ha vinto contro l’Anaune nella prima amichevole stagionale: un 4-0 che ha mostrato una squadra in crescita e che sta cominciando ad assimilare quelli che sono i dettami del suo nuovo allenatore. Servirà tempo ma si cominciano a vedere delle prime trame e soprattutto si sono messi in mostra calciatori che stanno cercando di convincere Conte, come Cheddira o Gaetano che hanno segnato due dei quattro gol totali.

Una prima amichevole che ha avuto copertura televisiva grazie a ‘OneFootball’ ed anche radiofonica con Radio CRC, emittente che in questi giorni di ritiro seguirà il Napoli con la radiocronaca delle amichevole. La voce scelta per raccontare le gesta della squadra azzurra è quella di Umberto Chiariello, proprio ai nostri microfoni, ha parlato dopo la partita svelando anche alcuni retroscena di come potrebbe consolidarsi il rapporto proprio tra la SSC Napoli e Radio Crc.

“E’ stato per me parecchio emozionante. L’ultima volta ho fatto la telecronaca per Canale 21 con la Pro Vercelli qualche anno fa, incappai in ‘Mario Demme’ al posto di ‘Diego Demme’, che ha fatto rumore per due anni. Stavolta Demme non c’era e non ho sbagliato nomi di battesimo, spero…”, ha detto il giornalista ai microfoni di SpazioNapoli.

Chiariello a SpazioNapoli: Radio CRC prossima radio ufficiale?

“Mi sono molto divertito, io nasco radiocronista, pochi pochi sanno. Ne ho fatte centinaia nei campionati minori dove è più difficile, non conosci nessuno. Oggi per me è stata una rinfrescata ma anche una passeggiata di salute, mi sono proprio divertito”, ha detto ancora Chiariello.

Poi un passaggio sul nuovo accordo che c’è tra Radio CRC ed il Napoli: “C’è un accordo per l’estate, è un fidanzamento estivo. Speriamo che non sia come quei fidanzamenti estivi che finiscono con il sole, che ci sia anche un inverno insieme. Si sta costruendo qualcosa tra Radio CRC ed il Napoli”, le parole del giornalista.

“Nel frattempo sono a disposizione per questo ciclo di partite estive, non credo che sarò io a dover guidare tutto il campionato, non da sol. Stiamo studiando delle soluzioni importanti, di sicuro curerò il progetto redazionale sportivo con delle trasmissioni, mi auguro che l’annata sia in compagnia del calcio Napoli. Ci sono tutte le premesse per un accordo duraturo“, ha ancora spiegato Chiariello.