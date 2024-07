Parte l’asta per un noto obiettivo del Napoli: è una richiesta esplicita di Conte!

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato. Le ultimissime richieste dell’allenatore azzurro.

Sono giorni importanti n casa Napoli. La dirigenza è impegnata sul fronte mercato, per provare quantomeno a regalare una rosa “adatta” ad Antonio Conte. L’allenatore azzurro ha le idee molto chiare e vorrebbe provare a creare un gruppo importante. Per fare ciò, sarà necessario intervenire sul mercato in entrata. Non a caso, i dirigenti starebbero ascoltando le diverse proposte del neo condottiero.

Nelle ultime ore, Antonio Conte si sarebbe “travestito” da uomo mercato. Infatti, il tecnico del Napoli starebbe studiando diversi profili che potrebbero fare al caso della squadra. La missione non è di certo semplice, ma il DS Manna proverà a soddisfare le richieste presentate dall’ex Juventus. Tra queste, c’è la volontà di andare a puntare su Marco Brescianini, attualmente in forza al Frosinone retrocesso in Serie B. Nelle ultime ore, sarebbero emersi dettagli importanti circa il futuro del calciatore.

Mercato Napoli, sprint per Brescianini: c’è anche l’Atalanta!

Il Napoli lavora ininterrottamente sul mercato in entrata. Il club azzurro ha individuato diversi profili ideali per la squadra. Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” uno di questi porta il nome di Marco Brescianini. Il centrocampista è attualmente in forza al Frosinone, ma è destinato al salto di qualità in un grande club. Si tratterebbe di una richieste esplicita di Antonio Conte, il quale crede nelle qualità del centrocampista. L’operazione sotto l’aspetto economico non sarebbe un problema, in quanto la valutazione dei ciociari si aggira intorno ai 12 milioni di euro.

Oltre a ciò, però, bisognerà sconfiggere la concorrenza dell’Atalanta. Infatti, i nerazzurri sono in netto vantaggio e proseguono i dialoghi con il Frosinone. Da diverso tempo, Gian Piero Gasperini ha individuato Brescianini come l’uomo giusto per rinforzare la mediana. A tal proposito, infatti, anticipare gli orobici non sarà assolutamente semplice.

A facilitare l’operazione, potrebbe essere la volontà del calciatore. Infatti, quest’ultimo non si è espresso ancora in merito e potrebbe farlo nei prossimi giorni. Al momento, il mercato sta entrando nel vivo e quindi l’operazione potrebbe essere indirizzata da una parte o dall’altra. Naturalmente, l’ultima parola spetterà sempre ad Aurelio De Laurentiis, il quale deciderà se investire o meno sul centrocampista del Frosinone.