“Il Napoli sarà l’anti-Inter se tiene Osimhen e Kvara”: l’annuncio fa impazzire i tifosi azzurri

La nuova stagione è ormai alle porte. Gli esperti stanno già formando le prime griglie per la vittoria finale dello scudetto.

Sono giorni importanti tra le rose della Serie A, in quanto si sta lavorando alla programmazione della nuova stagione. L’obiettivo è uguale per tutti: trionfare in Italia. La missione è però più difficile del previsto, motivo per il quale il Napoli si è affidato ad Antonio Conte. L’allenatore italiano porta con sé garanzie importanti, le quali dovranno essere colmate tramite il mercato.

Proprio in questa direzione starebbe lavorando la società azzurra. Al momento, ci sono diverse situazioni da risolvere come il “caso” legato a Victor Osimhen. L’attaccante è ormai certo dell’addio, ancor più dopo i contatti avviati tra il PSG e la dirigenza partenopea. Il mercato è però imprevedibile e potrebbero esserci grosse sorprese. A tal proposito, Fabio Cannavaro ha analizzato le qualità della squadra in vista della nuova stagione.

Cannavaro: “Conte riesce a mettere sempre i giocatori al posto giusto”

Nelle ultime ore, Fabio Cannavaro ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport” analizzando le possibilità del Napoli di trionfare in Italia. Di seguito le parole dell’ex calciatore.