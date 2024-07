Greenwood, c’è la notizia definitiva sul futuro: svolta dell’ultim’ora

Svolta dell’ultim’ora per quanto riguarda Mason Greenwood. L’attaccante sembra aver sciolto le riserve sul suo futuro: arriva l’ultim’ora di mercato dai principali esperti di calciomercato.

Uno dei nomi che ha infiammato il mercato del Napoli in questi ultimi giorni è stato senza dubbio Mason Greenwood. Gli azzurri lo avevano individuato come possibile colpo per rinforzare il pacchetto offensivo a disposizione del tecnico Antonio Conte. Nell’ottica di una possibile cessione di Jesper Lindstrom in Premier League, nel caso in cui il danese non dovesse convincere del tutto il tecnico leccese in questa fase di stagione, i partenopei hanno bisogno di un colpo per assicurarsi quantomeno una valida alternativa al tridente d’attacco che, in attesa di capire come si evolverà l’intreccio tra Victor Osimhen e Romelu Lukaku, vede in Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano i punti cardine su cui poggiare le nuove idee tecnico – tattiche del 3-4-3 / 3-4-2-1.

Sull’attaccante inglese, di proprietà del Manchester United, però, arriva la notizia dell’ultim’ora che, probabilmente, spegne in via definitiva ogni rumors legato a un possibile arrivo del calciatore in maglia azzurra. Stando alle ultime notizie, Greenwood avrebbe sciolte le riserve, accettando la proprosta da parte dell’Olympique Marsiglia di mister Roberto De Zerbi.

Ultimissime calcio Napoli, Greenwood dice sì al Marsiglia

Il Marsiglia è pronto a mettere le mani, questa volta concretamente, su Mason Greenwood, calciatore che negli ultimi giorni è stato accostato anche al Napoli.

Di seguito, quanto evidenziato da uno dei più autorevoli esperti di mercato, Fabrizio Romano, sul suo profilo X / Twitter:

“Dopo il via libera iniziale al Marsiglia la scorsa settimana, Mason Greenwood ha confermato oggi la sua intenzione di accettare la loro proposta. L’OM e il Manchester United hanno concordato un pacchetto di € 30 milioni, più una clausola di vendita del 50%”.

Notizia che fa eco rispetto a quanto svelato dal giornalista David Ornstein, secondo cui c’è ancora del lavoro da fare per arrivare alle visite mediche e alla firma del calciatore, che a questo punto viaggia sempre più spedito verso il campionato francese. La sensazione, dunque, è che il Napoli dovrà fiondarsi su un altro profilo, nel caso in cui si dovesse rendere opportuno un colpo in attacco, in attesa di scoprire di più sul futuro di Jesper Lindstrom, corteggiato con forza dalla Premier League, con Aston Villa ed Everton pronti a farsi avanti per l’acquisizione del cartellino dell’ex Eintracht Francoforte