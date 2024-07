Caso Chiesa, l’addio alla Juventus è già scontato: come ha reagito all’interesse del Napoli

La Juventus è pronta a salutare Federico Chiesa nelle prossime settimane. Il club bianconero prepara una cessione imminente.

La storia d’amore tra Federico Chiesa e la Juventus sarebbe arrivata ai titoli di coda. Dopo l’addio di Massimiliano Allegri e l’avvento di Thiago Motta sulla panchina bianconera, la società sta attuando una rivoluzione negli interpreti. Dietro a ciò, c’è naturalmente il lavoro di Cristiano Giuntoli. Quest’ultimo, ha già piazzato diversi colpi a centrocampo ed è pronto a metterne a segno ancora altri.

Prima di fare ciò, però, sarà necessario intervenire sul mercato in uscita. Uno dei partenti sicuri è Federico Chiesa, ormai ai margini del progetto bianconero. La stella italiana viene da una stagione molto difficile, attraverso la quale non è riuscito a dimostrare le proprie qualità. A complicare ulteriormente le cose, però, ci ha pensato il contratto in scadenza nel 2025. L’accordo per il rinnovo non è stato raggiunto a causa delle richieste elevate del giocatore, motivo per il quale l’unica opzione resta la cessione imminente. Alla porta, c’è sempre il Napoli di Antonio Conte che stravede per le qualità dell’esterno.

Mercato Napoli, Chiesa aspetta e prende tempo: le ultime sul futuro

Il mercato del Napoli è appena cominciato e i due arrivi in difesa segnano l’inizio di una nuova era. L’avvento di Antonio Conte sulla panchina azzurra porta con sé tante garanzie, le quali però dovranno essere colmate anche tramite il mercato in entrata. Alcuna novità potrebbero esserci nel reparto avanzato, in modo particolare in attacco, a causa dell’addio quasi certo di Victor Osimhen. Infatti, il neo tecnico avrebbe il compito di rimodificare la zona di campo con nuovi interpreti “adeguati”.

Stamane, come riportato da “TuttoSport” si è ritornato a parlare dell’interesse del Napoli per Federico Chiesa. L’attaccante della Juventus è fuori dal progetto, ancor più dopo l’avvento di Thiago Motta in panchina. Proprio da qui, nasce l’interesse del club azzurro capitanato da Aurelio De Laurentiis. Attualmente, l’esterno italiano è a conoscenza dell’interesse partenopeo ma non sarebbe totalmente convinto e ci starebbe ragionando in modo importante.

Naturalmente, ad indirizzare la trattativa con il Napoli sarà la volontà del calciatore. Quest’ultimo è a caccia di un club importante che gli assicuri una stagione da protagonista per tornare a brillare. La missione, però, non è così semplice viste le ultime prestazioni e l’Europeo da dimenticare. Nelle prossime ore settimane ci saranno novità importanti circa il futuro dell’ex Fiorentina.