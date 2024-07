Calciomercato Napoli, lo ha chiesto Conte: doppio colpo in attacco

In attesa di conoscere qualcosa in più sulla cessione di Victor Osimhen, lo stesso Antonio Conte ha chiesto un doppio colpo in attacco.

Il Napoli di Antonio Conte è pronto per esordire in campo. Domani, infatti, gli azzurri scenderanno sul campo di Carciato per disputare la prima amichevole estiva di quest’anno contro l’Anaune. Tuttavia, ovviamente, in queste ultime ore l’attenzione è di tutti verso le varie trattative di mercato che riguardano il club partenopeo.

Dopo gli arrivi dei vari Leonardo Spinazzola, Rafa Marin ed Alessandro Buongiorno, Giovanni Manna è al lavoro per regalare altri calciatori ad Antonio Conte. Alcune novità di calciomercato sono arrivate dallo stesso tecnico pugliese, visto che in queste ultime ore sono state ‘svelate’ alcune sue richieste.

Calciomercato Napoli, Antonio Conte vuole due rinforzi sulle corsie esterne: ecco i nomi del tecnico pugliese

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, oltre a Romelu Lukaku come sostituto di Victor Osimhen, Antonio Conte ha espresso il desiderio di avere un vice di Khvicha Kvaratskhelia ed un vice di Matteo Politano. I nomi che potrebbero ricoprire questi ruoli sono quelli di Greenwood (anche se quest’ultimo sembra destinato al Marsiglia di Roberto De Zerbi) e di Berardi.

Tuttavia, il Napoli deve vendere prima qualcuno per rafforzarsi sulle corsie esterne offensive. Quello più probabile a lasciare il club partenopeo è sicuramente Lindstrom che, però, è ancora sotto giudizio di Antonio Conte. Così come il calciatore danese, anche Ngonge è monitorato dal tecnico pugliese in queste settimane di ritiro.