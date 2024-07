Mercato Napoli, non solo Di Lorenzo e Kvara: salta un altro doppio addio

Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia resteranno a Napoli. La società azzurra, però, sembra aver blindato altri due azzurri che faranno parte della nuova era targata Conte.

Il Napoli è certamente tra le società più attive in queste prime settimane dal via ufficiale della sessione estiva di calciomercato. Alessandro Buongiorno, Rafa Marin e Leonardo Spinazzola sono i primi tre colpi messi a segno dal club azzurro, ma il lavoro del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna certamente non è finito qui. Tanti altri sono i reparti da rinforzare, con l’obiettivo di non stravolgere più di tanto l’ossatura della squadra.

Il tutto, con molti paletti imposti dal tecnico Antonio Conte, che a più riprese ha ribadito di voler avere un ruolo centrale e cruciale nelle strategie della società partenopea, almeno dal punto di vista tecnico – tattico. Non a caso, il suo intervento è stato decisivo per scongiurare l’addio di due top per il Napoli come Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia (quest’ultimo attendo il rinnovo di contratto, ndr). Lo stesso Antonio Conte, inoltre, avrebbe deciso per la permanenza di altri due azzurri come Gianluca Gaetano ed Elia Caprile: a rivelarlo è l’edizione odierna de Il Mattino, che si sbilancia sui due calciatori di proprietà della società di Aurelio De Laurentiis.

Ultime mercato Napoli, Gaetano e Caprile resteranno in azzurro: la rivelazione

Gianluca Gaetano ed Elia Caprile, stando a quanto si apprende da Il Mattino oggi in edicola, resteranno al Napoli in vista della stagione alle porte, il cui inizio avrà tra poco meno di un mese con l’impegno in Coppa Italia contro il Modena. Nessun addio, dunque, per i due azzurri, che si candidano a un ruolo da comprimario in questa stagione.

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte a tal proposito:

“Gaetano rientra nei suoi piani (di Antonio Conte, ndr): il Napoli conferma che non lo darà via. E no all’Empoli per Caprile: resterà in azzurro”.

Il centrocampista, nell’ultima stagione – nella seconda metà – in prestito al Cagliari, è destinato dunque a restare, giocandosi le sue carte sotto la guida di Antonio Conte, nonostante Frank Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka siano i due titolare intoccabili.. Per quanto riguarda il portiere, invece, l’Empoli si sarebbe fatto avanti per avere, magari in prestito, nuovamente l’estremo difensore in Toscana, ma a quanto pare il club di Aurelio De Laurentiis vuole puntare forte sul classe 2001.