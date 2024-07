Impatto positivo col Napoli: la confessione di Spinazzola agli amici

Il primo acquisto della sessione estiva di mercato del Napoli è stato Leonardo Spinazzola. Il terzino ha mostrato tutto il suo entusiasmo in una confessione agli amici.

Prosegue il ritiro in quel di Dimaro-Folgarida per il Napoli, che è giunto al suo quinto giorno di lavoro. La squadra prosegue gli allenamenti sotto il regime di mister Antonio Conte, che è attento ad ogni singolo dettaglio.

Il neo acquisto, Leonardo Spinazzola, ha avuto un buon approccio ed impatto con l’ambiente. Il tutto è stato testimoniato da una confessione del terzino azzurro agli amici.

Spinazzola colpito positivamente dall’ambiente Napoli: la confessione agli amici

Giorno cinque del ritiro a Dimaro per il Napoli, che attualmente è in campo per la sessione pomeridiana. Agli ordini di mister Conte come ben sappiamo ci sono anche due dei tre nuovi acquisti, ossia Spinazzola e Rafa Marin. Il terzino italiano è rimasto positivamente colpito dall’ambiente che ha trovato. Stando a quanto raccolto da Radio Punto Nuovo, Spinazzola avrebbe confidato ai propri amici di non esser mai stato cosi entusiasta e felice per un progetto tecnico. La carica principale gli è stata data da mister Conte, che ha premuto con la società affinché fosse capitalizzato il suo arrivo al Napoli a parametro zero.

I primi giorni di lavoro si fanno sentire, ma il terzino italiano è parso tra i più entusiasti dei duri allenamenti di Conte. Il terzino italiano ha una gran voglia di riscatto dopo le ultime stagioni non proprio all’altezza, proprio come per il Napoli dopo l’ultima stagione disastrosa. Sia il club che il terzino sperano di ripartire al massimo in questa stagione, dove ci si auspica un percorso importante. L’entusiasmo sicuramente è uno dei principali fattori che può determinare l’andamento di una stagione. In questi primi giorni di ritiro si respira un’aria di gioia e felicità a Dimaro, in virtù del nuovo progetto tecnico che sta prendendo forma.

Anche gli stessi azzurri stanno assimilando queste energie positive, che potranno essere utili durante l’arco della stagione. Intanto Leonardo Spinazzola non si è mai visto così entusiasta come in questi giorni di ritiro, dove l’ambiente sicuramente sta facendo la sua parte. Il terzino italiano ha una gran voglia di rivalsa, ed il progetto tecnico del Napoli sembra già averlo conquistato. La stagione è solamente nella fase di preparazione, ma già da domani si vedranno le prime indicazioni nel test contro l’Anaune. Sarà lì che si vedranno i primi frutti del Napoli di Conte, e chissà se anche un ritrovato Spinazzola.