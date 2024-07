Politano: “Osimhen? Bisogna accettare le scelte dei compagni. Conte? Adesso dobbiamo sudare…”

19.41 – Buonasera amici di SpazioNapoli! Benvenuti alla diretta testuale dell’evento che avrà inizio tra poco dalla piazza di Dimaro dove ben quattro calciatori del Napoli risponderanno alle domande dei tifosi. Parteciperà anche Matteo Politano!

19.55 – Prima domanda per Politano: credi nel progetto? “Sappiamo che quest’anno è dura soprattutto in ritiro, con il mister si lavora tanto. Dobbiamo dare il massimo”.

Come hai ritrovato il mister visto che sei stato con lui all’Inter? “Il mister è sempre carico, i carichi di lavoro sono sempre quelli, speriamo che i risultati siano come quelli dell’Inter”.

Potresti fare un appello ad Osimhen per rimanere: “Non dipende solamente da noi, sappiamo dell’importanza di Osi, si è visto in questi anni, bisogna accettare le scelte dei compagni, per il momento è ancora qui e ce lo godiamo”

Su Di Lorenzo: “Giovanni è tranquillo e sereno, credo che abbia fatto la scelta migliore. E’ il nostro capitano ed è amato da tutti, ha fatto la scelta giusta. Tornerà carico come due anni fa”.

Dispiaciuto di non essere andato agli Europei? “Normale fiossi dispiaciuto, va bene cosi e lavorerò per il prossimo mondiale”.

Come è successo che dopo un’annata incredibile siamo arrivati al decimo posto? “Anche noi squadra abbiamo fatto fatica a darci delle risposte. Abbiamo vissuto un anno indimenticabile, l’anno scorso non siamo mai entrati in gioco per competere ad alti livelli. Ce lo siamo chiesto anche noi, ormai è andata cosi e dobbiamo pensare a quest’anno per tornare quelli che eravamo”.

Su Spalletti e Conte: “Spalletti qui ha scritto la storia del club. Conte è arrivato adesso, entrerà piano piano la sua leadership, l’anno prossimo ti dirò tra i due chi è più leader”.

Quali sono le favorite? “Sicuramente l’Inter”.

Differenze rispetto allo scorso anno nella preparazione? “Tantissima differenza, si sa che il mister fa lavorare tanto a livello fisico. Dobbiamo soffrire tanto, soprattutto in questi giorni qui!”.

20.27 – Termina qui l’evento.