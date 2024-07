Lindstrom, spunta un altro club su di lui: giocherà la Champions League

Spunta un club che giocherà la prossime Champions League fra quelli interessati al danese Jesper Lindstrom, in uscita dal Napoli.

Il Napoli, dopo aver iniziato il mercato col botto sul piano delle entrate, adesso dovrà man mano dedicarsi anche alle uscite. Tanti i calciatori reduci da una stagione troppo deludente o per cui non sembra esserci spazio, le cui uscite saranno fondamentali anche per piazzare i prossimi colpi in entrata.

Fra questi, rientra anche Jesper Lindstrom. Il fantasista danese, acquistato nella scorsa estate dall’Eintracht Francoforte per circa 30 milioni di euro, non ha per nulla realizzato le grandi aSspettative su di lui e potrebbe partire dopo solo un anno per provare a far rientrare quantomeno una buona parte della somma investita nello scorso anno.

Lindstrom, spunta anche l’Aston Villa: le ultime

Ieri Fabrizio Romano riportava un concreto interesse dell’Everton per lui. Non sarebbe però l’unico club di Premier League sulle sue tracce: secondo quanto riportato da Il Mattino, su di lui ci sarebbe anche l’Aston Villa, squadra che, dopo il quarto posto dell’ultimo campionato, giocherà la Champions League nella prossima stagione.

Si dovrà quindi vedere se questo interessa sfocerà in un’offerta concreta per il Napoli. Il che potrebbe essere davvero interessante, sia in considerazione delle grandi possibilità economiche del club inglese, che per la carriera dello stesso calciatore, che giocherebbe in un club di indubbio prestigio. In più, le ultime notizie parlano di un possibile colpo in attacco proprio per rimpiazzare la partenza di un giocatore già presente nell’attuale rosa, come, appunto, Lindstrom. I nomi al riguardo sarebbero quelli di Mason Greenwood e Domenico Berardi, piste decisamente allettanti per tutti i tifosi.

Si aspettano, così, tutte le evoluzioni riguardanti le trattative per il calciatore danese, il quale è sembrato spesso davvero spaesate nel contesto tattico del Napoli e il cui inserimenti in quello del nuovo tecnico Antonio Conte non risulterebbe per nulla scontato o facile. Il tecnico, comunque, si era detto ottimista nella conferenza stampa di ieri su di lui, parlando di un possibile ruolo come trequartista in un 3-4-2-1. Le esigenze di fare cassa e ed evitare una minusvalenza che rischierebbe di diventare davvero alta potrebbero però convincere la società a concedere a Lindstrom un’altra occasione sotto la guida di Conte e lasciarlo partire già in questa sessione di mercato. Senz’altro, se dovesse arrivare uno dei nomi suddetti al suo posto, sarebbe davvero difficile rimpiangerlo per tutti i tifosi azzurri.