Mercato Napoli, rivelazione a sorpresa: “Vicino un super colpo per l’attacco”

Incredibile rivelazione sul mercato del Napoli: gli azzurri sarebbero davvero vicini ad un colpo clamoroso per l’attacco.

Il Napoli è davvero scatenato in questo inizio di calciomercato. Gli azzurri, infatti, hanno già chiuso gli acquisti di Rafa Marin, Leonardo Spinazzola e Alessandro Buongiorno, ma gli acquisti non sarebbero finiti qui. Arriverà, infatti, almeno un altro difensore un altro attaccante. Riguardo il primo, il prescelto sembra essere Mario Hermoso, ma stavolta si dovrà prima aspettare qualche uscita per poter affondare il colpo.

Riguardo l’attacco, invece, il rebus è quello di Victor Osimhen: la partenza del nigeriano sembrava sicura, ma al momento non si sono ancora fatti avanti club disposti a pagare l’ammontare della sua clausola rescissoria. Per questo, il calciatore si è già aggregato con i compagni a Dimaro e l’acquisto di un bomber come Romelu Lukaku risulta bloccato fino ad adesso.

Napoli, incredibile rivelazione di Bargiggia: colpo vicino

Si è vociferato di un colpo anche sugli esterni, ma non sembra esserci trattative davvero concrete al riguardo, almeno fin quando resterà a Napoli Khvicha Kvaratskhelia. Il giornalista e esperto di mercato Paolo Bargiggia ha annunciato però una sorprendente novità sul suo profilo X: a sua detta, il Napoli sarebbe vicino all’acquisto di Mason Greenwood.

Il nome dell’esterno inglese era circolato nelle scorse settimane, ma un affondo vero e proprio non sembrava essere così imminente. Il calciatore è conteso da tanti club: in Serie A, era stato sondato da Juventus e Lazio, mentre all’estero c’è da registrare il forte interesse dell’Olympique Marsiglia allenato da Roberto De Zerbi. Si tratta, senz’altro, di un calciatore di sicuro affidamento, la cui carriera è stata stroncata solo per il caso giudiziario che ha coinvolto, con la sua ex fidanzata che lo ha accusato di stupro e aggressione. Dopo di queste, il suo club di appartenenza, il Manchester United, ha deciso di rompere completamente con lui, tenendolo fuori rosa fino al termine del processo ai suoi danni. Dopo di questo, è stato ceduto in prestito al Getafe, dove ha effettuato una buona stagione.

Adesso ci si attende la prossima avventura per lui, ma non senza ancora qualche polemica. Il sindaco di Marsiglia, infatti, si è espresso in modo molto duro riguardo al possibile ingaggio da parte del club della città di un calciatore che ha subito simili accuse. La chiusura col club era infatti molto vicina, ma queste parole sembrano aver un po’ bloccato la situazione. Tutto da verificare adesso un suo trasferimento direzione Napoli: di certo, vedere lui e Kvaratskhelia insieme assicurerebbe un attacco davvero di livello altissimo.