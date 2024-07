Mario Rui e Gaetano, annuncio di Giuffredi: la decisione sul futuro

Mario Giuffredi ha annunciato la decisione sul futuro di Mario Rui e Gianluca Gaetano, il cui futuro al Napoli sembrava molto in bilico.

Il Napoli sta provando man mano a delineare il suo assetto per questa stagione, fra permanenze e addii. Proprio ieri, è arrivato un annuncio molto importante: resterà a Napoli Giovanni Di Lorenzo, dopo i burrascosi annunci di addio delle scorse settimane. Il capitano azzurro ha comunicato questa sua volontà in una toccante lettera ai tifosi, in cui si è anche scusato per il caos provocato.

Il suo agente Mario Giuffredi è intervenuto alla trasmissione “Ne parliamo da Dimaro” su Canale 8 e, oltre che spiegare la scelta del capitano, ha anche definito la situazione degli altri suoi assistiti. Si era parlato di addio, infatti, anche per Mario Rui e per Gianluca Gaetano. Il primo potrebbe lasciare dopo l’arrivo di Spinazzola, mentre il secondo è in bilico fra permanenza, nuovo prestito o addio definitivo.

Mario Rui e Gaetano, l’annuncio di Giuffredi

Giuffredi ha chiarito entrambe le situazioni nella sua intervista. Su Gaetano, ha spiegato un piano ben preciso: “Gaetano è un argomento che mi tocca molto perchè è stato sempre sottovalutato. Il mister lo guarderà fino al 23 luglio, dopodiché o rimane oppure se non crederanno in lui è giusto che venga venduto in modo definitivo”. Anche su Mario Rui non è ancora detta l’ultima parola: “Ha espresso il pensiero che dopo 7 anni vuole tornare in Portogallo, ma c’è un allenatore che vuole vederlo in ritiro. Vedremo anche il pensiero di Conte dopo il ritiro“.

Il procuratore, così, ha annunciato la possibilità di un sorprendente addio definitivo per Gaetano e ha sostanzialmente escluso che possa esserci un ulteriore prestito. Su Mario Rui, invece, la scelta sarebbe vincolata solo alla sua volontà di tornare nella sua terra natia, il Portogallo, ma si è già vista la capacità persuasiva di Conte nei confronti di quei calciatori ritenuti essenziali per il suo progetto. Insomma, in entrambi i casi sarà ancora una volta decisivo Antonio Conte: è sempre più lui il dominus del calciomercato del Napoli.