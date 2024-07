Kvara e non solo: passi avanti Napoli, ora il rinnovo è più vicino

Oltre al mercato il club azzurro vara alcune situazioni di mercato. In particolare la priorità è blindare alcuni tesserati azzurri.

Mentre la squadra continua la preparazione in Trentino la dirigenza del Napoli lavora sul mercato e non solo per regalare a Conte la miglior squadra possibile in vista della prossima stagione. Sono già arrivati diversi colpi di rilievo, in primis nel reparto difensivo ma la società vuole anche blindare i suoi gioielli.

In attesa di definire il futuro di Osimhen il club partenopeo sta lavorando per trovare i rinnovi per alcuni suoi giocatori. Il principale è senza dubbio Kvicha Kvaratskhelia: il calciatore ha ancora il vecchio contratto da 1.3 milioni di euro ma l’obiettivo è firmare il rinnovo prima della fine del mercato e chiudere cosi qualsiasi voce.

Sul giocatore c’era il forcing del Psg, ma sia Conte che De Laurentiis sono stati chiari, il giocatore è incedibile e non partirà per nessuna cifra. Il club sta lavorando al rinnovo e non è l’unico titolare che il club vuole blindare a tutti i costi.

Calciomercato Napoli, si lavora al rinnovo di contratto

Come riporta Tuttosport il Napoli ha chiuso la querelle Di Lorenzo e vuole chiudere la questione con altri due titolari. Per Kvaratskhelia è pronto un rinnovo da 5.5 milioni di euro più bonus, un grosso adeguamento rispetto al contratto attuale; il georgiano non è l’unico giocatore in bilico.

Come riporta il quotidiano torinese un altro giocatore sul quale Conte punta molto è Alex Meret, portiere degli azzurri e della Nazionale italiana. Per lui si registrano importanti passi avanti, il rinnovo è possibile e gli azzurri vogliono prolungare il contratto fino a Giugno 2027. L’era Conte è cominciata e il Napoli vuole sistemare tutte le questioni irrisolte.