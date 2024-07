Calciomercato Napoli, scelto il dopo Osimhen: il bomber ha una mega clausola

Il calciomercato è appena cominciato e tiene banco il futuro di Victor Osimhen. Il giocatore potrebbe salutare nei prossimi giorni.

Nonostante le ultime indiscrezioni parlino di un’apertura alla permanenza Victor Osimhen dovrebbe quasi sicuramente lasciare Napoli. Il giocatore ha firmato a Dicembre un mega contratto da 10 milioni annui con clausola da 130 milioni e ormai non rientra nei piani del club.

Al momento la sua situazione vive una fase di stallo, nessun club sembra intenzionato a investire la clausola per acquistare la stella azzurra e le sirene arabe non sembrano attrarre il bomber, almeno in questa fase della carriera. Osimhen può lasciare Napoli e il club azzurro si guarda intorno, in caso di addio serve un sostituto di livello e la società non può farsi trovare assolutamente impreparata.

Il nome numero uno in caso di addio di Osimhen resta Lukaku, sia per costi (comunque non altissimi, almeno per il cartellino) che soprattutto per quel che riguarda le preferenze di Conte. Il tecnico pugliese ha già avuto all’Inter l’attaccante, i due sono stati protagonisti del diciannovesimo scudetto nerazzurro e Conte gradirebbe nuovamente lavorare con lui. Stessa identica cosa per il belga, reduce da esperienze non edificanti prima con il Chelsea e poi a Roma, nell’ultima stagione.

Intanto torna però in auge un interessante nome per il mercato azzurro, sarebbe un colpo da capogiro ed è un’ipotesi che non va esclusi. Il Napoli pensa al nuovo bomber.

Calciomercato Napoli, spunta una nuova pista per il dopo Osimhen

In Portogallo hanno lanciato la bomba, il Napoli segue con attenzione il profilo dell’attaccante svedese Victor Gyokeres, centravanti di peso dello Sporting Lisbona. Parliamo di uno dei top in Europa, un giovane in rampa di lancio con grandi potenzialità e che non rappresenterebbe un downgrade rispetto ad Osimhen. L’affare non è semplice, soprattutto per quel che riguarda i costi.

Come sottolinea Report il Napoli c’è ed ha chiesto informazioni, ma lo Sporting Lisbona non ha alcuna voglia di svendere il proprio gioiello. L’attaccante ha siglato 29 reti e 10 assist nell’ultima stagione e gli azzurri pensano a lui, ma servirà una mega offerta. Come Osimhen anche Gyokeres ha una clausola rescissoria di ben 100 milioni di euro e difficilmente lo Sporting abbasserà le proprie pretese di tanto rispetto alla clausola.

Oltre al Napoli ci sono anche le big inglesi con Arsenal e soprattutto Chelsea molto interessate al calciatore, ma la notizia è che il Napoli c’è e valuta questo nome per il post Osimhen. Affare difficile ma non impossibile e gli azzurri regalerebbero a Conte un colpo da novanta per il proprio reparto offensivo.