Juan Jesus può lasciare il Napoli: tre club di Serie A su di lui

Juan Jesus potrebbe lasciare il Napoli per fare spazio ad altri difensori: ci sono tre club di Serie A su di lui.

Il Napoli, dopo aver già chiuso gli acquisti di Rafa Marin, Leonardo Spinazzola e Alessandro Buongiorno, adesso dovrà concentrarsi sulle uscite. Tanti i calciatori in attesa di piazzamento, fra i reduci da una stagione sin troppo negativa per convincere Conte a puntare su di loro. In particolare, spicca la situazione di Juan Jesus. Il brasiliano è reduce da un campionato da incubo, dove spesso si è reso protagonista di errori grossolani che hanno poi provocato i gol degli avversari.

Adesso, il suo ciclo a Napoli potrebbe davvero essere finito dopo tre anni, di cui vanno ricordati i primi due abbastanza positivi prima del vistoso calo dello scorso anno. La sua partenza potrebbe essere utile a fare spazio a Mario Hermoso, per cui il Napoli starebbe aspettando le uscite di almeno due fra Juan Jesus, Ostigard e Natan per poter affondare il colpo.

Juan Jesus, tre club di Serie A su di lui

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, su Juan Jesus ci sarebbero ben tre club di Serie A: oltre a Parma e Genoa, si sarebbe inserito recentemente anche il neopromosso Venezia.

Chissà se proprio quest’ultima soluzione non possa essere considerata dal difensore come quella giusta per il futuro, in considerazione della presenza sulla panchina del club lagunare del suo ex allenatore Eusebio Di Francesco. Il tecnico, infatti, lo ha allenato per due anni alla Roma e insieme raggiunsero un traguardo importantissimo come la semifinale di Champions League ottenuta con un’incredibile rimonta ai danni del Barcellona, ribaltato con un clamoroso 3-0 all’Olimpico dopo il 4-1 subito all’andata al Camp Nou. L’attuale difensore del Napoli, dopo non essere stato scelto nella prima gara, giocò da titolare la partita di ritorno, rivelandosi una delle mosse decisive per ottenere la rimonta.

Adesso, riunirsi al lui al Venezia potrebbe essere un’opzione concretamente praticabile. La squadra lagunare è alla ricerca di difensori per rinforzare il reparto arretrato in vista del ritorno in Serie A dopo due anni dall’ultima apparizione. Senz’altro, un giocatore d’esperienza come Juan Jesus rappresenterebbe un innesto di ottimo livello. Per il Napoli, invece, potrebbe essere l’opportunità di liberare un altro tassello nel reparto per l’arrivo di Hermoso e lasciar andare via uno dei calciatori più criticati dell’ultima stagione.