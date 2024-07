Da Dimaro, Napoli di nuovo in campo: novità sulle condizioni di Osimhen

Il Napoli è di nuovo in campo a Dimaro per allenarsi: novità sulle condizioni di Osimhen dopo l’uscita dal campo col ghiaccio di ieri.

Secondo giorno a Dimaro per il Napoli, dopo l’arrivo in grande stile di ieri mattina. Gli azzurri hanno già potuto ricevere tutto l’affetto dei loro tifosi, già presenti in massa in Trentino per incitarli e iniziare a capire qualche curiosità sulla squadra che vedremo nel prossimo campionato sotto la guida di Antonio Conte.

Il secondo giorno di allenamento è stato caratterizzato da una pioggia molto intensa. Si sono visti già i primi segni di stanchezza: le sessioni di allenamento del nuovo allenatore iniziano a farsi sempre più intense. I calciatori sono apparsi visibilmente stremati al termine della sessione, in molti si sono visti sdraiati a terra dalla fatica dopo l’allenamento.

Da Dimaro, terminato l’allenamento: tutti i retroscena

Aveva destato un po’ di preoccupazioni ieri l’uscita dal campo di Victor Osimhen con del ghiaccio sul piede, ma l’allarme è già pienamente rientrato: il nigeriano è regolarmente in campo con i compagni. Già da ieri, comunque, la situazione non era apparsa grave e le notizie di oggi lo confermano.

Altra curiosità dall’allenamento è il primo modulo scelto da Conte: si tratta di un 3-4-2-1. Il tecnico è sembrato già molto coinvolto con la squadra, come dimostrano le frequenti strette di mano e chiacchiere con i suoi calciatori. Un nuovo corso, quindi, che emana già energie molto positive: i tifosi davvero non vedono l’ora di tornare al Maradona per divertirsi.