Pazzesco Napoli, offerta da 200 milioni per due giocatori: notizia clamorosa

Notizia davvero shock per il calciomercato del Napoli, arrivata un’offerta totale da 200 milioni per la cessione di due giocatori.

Sono giorni caldissimi per quanto riguarda il calciomercato del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutto il management partenopeo, con a capo il nuovo d.s. Giovanni Manna, sono a lavoro per costruire una squadra estremamente competitiva da mettere nelle mani di uno degli allenatori più vincenti degli ultimi anni, Antonio Conte. Già, perché dopo il fallimento sportivo della scorsa annata, culminata con il decimo posto in classifica in Serie A, il club partenopeo non ha badato a spese e si è affidato al meglio possibile.

Ora, ovviamente, bisogna anche accontentare il nuovo allenatore. E dunque via alle trattative per i nuovi acquisti, ma soprattutto bisogna non vendere quei giocatori ritenuti incedibili da Conte. Questo il diktat del tecnico, che ha posto il veto assoluto sulla cessione di alcuni giocatori, tra cui il georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Proprio sul georgiano arriva una notizia davvero clamorosa.

Calciomercato Napoli, offerta pazzesca del PSG per Kvara e Osimhen

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il PSG – da mesi interessato al numero 77 azzurro – avrebbe avanzato un’offerta da brividi: 200 milioni di euro totali per acquistare in tandem sia Kvaratskhelia che Victor Osimhen. Una cifra che farebbe tentennare chiunque, ma non De Laurentiis che ha rispedito al mittente la proposta, almeno per quel che riguarda il georgiano, mentre per il centravanti il Napoli è disposto a parlarne. Ecco quanto evidenziato:

“Con Osi, invece, il gioco è possibile. Un affare slegato: lui è vicino ma lontano, è già con la squadra da un paio di giorni e oggi partirà per il ritiro di Dimaro, però il suo futuro è decisamente in sospeso e il Napoli è aperto ad ascoltare anche le offerte vicine al valore della clausola rescissoria inserita nel suo contratto. Totale: 130 milioni di euro. Un parametro che, coniugato con l’ingaggio da circa 10 milioni fino al 2026, ha spaventato gli amanti di questo centravanti straripante, gol e social, fuoco e fiamme”.

Dunque niente da fare per il PSG, che ha trovato la strada sbarrata per arrivare a Kvaratskhelia. Per quanto riguarda Osimhen, invece, l’affare è possibile. Il Napoli attende che venga formulato il pagamento della clausola rescissoria, dopodiché – a loro volta – i partenopei proveranno l’affondo per Romelu Lukaku, l’erede designato del centravanti nigeriano.