Napoli-Osimhen, occhio al colpo di scena: Conte pronto a stupire ancora

Il centravanti nigeriano Osimhen potrebbe essere protagonista di una situazione a dir poco clamorosa. Occhio ai colpi di scena.

Continua il rebus relativo al futuro dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen. Il giocatore viene da tempo considerato ‘in vendita’, si parla di futuro in bilico e – nonostante la presenza a Dimaro – al momento sembra distante dal club azzurro.

Pesa il super ingaggio da 10 milioni annui firmato a Dicembre ma allo stesso tempo pesa la clausola da 130 milioni che tiene ferme tutte le pretendenti al giocatore. In Arabia Saudita c’è l’Al Ittihad pronto al colpaccio, ma Osimhen vuole restare in Europa e al momento nessuno è intenzionato a sborsare queste grosse cifre.

C’è il Psg e ci sono i club di Premier League, ma al momento c’è grossa distanza rispetto alle richieste del Napoli. Il Chelsea e il Psg sembrano i club in prima fila ma nelle ultime ore starebbe prendendo strada un’ipotesi clamorosa.

Calciomercato Napoli, che succede con Osimhen?

Secondo quanto riporta il giornalista Gianluca Di Marzio il futuro di Osimhen potrebbe clamorosamente essere ancora in azzurro. Sky Sport sottolinea infatti che al momento non c’è alcuna offerta che convince il club e quindi Conte potrebbe dare una mano spiegando al calciatore che la miglior soluzione adesso è restare in maglia azzurra.

Il mercato è appena cominciato e quindi possono cambiare le cose presto, ma intanto spunta una nuova ipotesi. Osimhen può davvero restare a Napoli.