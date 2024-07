Napoli, nuovo affare in Serie A: possibile rinforzo dalla Nazionale

Il Napoli è molto attivo sul mercato. Occhio a possibili clamorosi rinforzi per la fascia, il nome piace e non poco a Conte.

Con la lettera pubblicata oggi sugli account social del club Giovanni Di Lorenzo ha chiuso definitivamente la querelle ed ha giurato fedeltà al Napoli. Negli ultimi mesi si è più volte parlato di un suo possibile addio, ma il Napoli non ci ha mai voluto sentire ed ora anche il giocatore ha confermato la decisione di restare in azzurro.

D’altronde in conferenza stampa Antonio Conte è sempre stato molto chiaro sulla vicenda, giocatori come Di Lorenzo e Kvaratskhelia sono fondamentali per il suo progetto. Per quel che riguarda il capitano azzurro è ancora da capire il ruolo nel quale Conte vorrà utilizzarlo, se da braccetto destro di difesa o esterno in un quanto mai probabile 3-4-3. E’ ancora presto, il giocatore tornerà tra qualche settimana agli ordini di Conte e solo in quel momento potremo capire qualcosa in più.

Anche sul mercato il Napoli cerca sia difensori che esterni difensivi, negli ultimi giorni si è parlato di vari nomi per la fascia destra e nelle ultime ore sarebbe spuntato un nome a sorpresa, un giocatore che si è messo in mostra nell’ultimo campionato e con la Nazionale italiana.

Napoli, occhio al colpo dalla Nazionale

Secondo quanto riportato dal giornalista Raffaele Auriemma ai microfoni di Tele A il Napoli avrebbe sondato il Torino per l’esterno della Nazionale Raoul Bellanova. Dopo aver chiuso l’affare Buongiorno il club avrebbe messo l’ex esterno dell’Inter nel mirino e avrebbe richiesto informazioni al Torino.

Auriemma è apparso tra l’altro molto fiducioso sul giocatore ed ha svelato: “Sono convinto che farà una carriera importante, diventerà un titolare inamovibile della Nazionale italiana”. Poi ha concluso: “Dopo Alessandro Buongiorno sarebbe un altro colpo di qualità e tutto italiano, staremo a vedere nelle prossime settimane”, ha chiuso il giornalista.