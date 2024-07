Napoli-Hermoso, arrivano aggiornamenti sul difensore: ecco cosa serve per chiudere

Il difensore Mario Hermoso resta un obiettivo del Napoli. Il calciatore vede al momento il suo futuro in bilico.

Il Napoli ha cominciato ufficialmente il ritiro a Dimaro con Antonio Conte che lavorerà in questi giorni per valutare gli uomini a disposizione e per decidere se serve ancora qualcosa a questa squadra. La società è molto attiva sul mercato e non sembra avere intenzione di fermarsi.

Da un lato sono arrivati Marin e Spinazzola e già sono in gruppo con il resto della squadra, ma presto verrà annunciato anche Alessandro Buongiorno, centrale arrivato a Roma in questi minuti e pronto per effettuare le visite mediche con il club. Esborsi importanti per il Napoli che sta rimodulando daccapo il reparto difensivo, Conte ha richiesto ciò e la società sta lavorando per accontentarlo in tutto e per tutto.

Uno dei nomi caldi in chiave Napoli è sicuramente Mario Hermoso, difensore dell’Atletico Madrid che si è svincolato a parametro zero e che può firmare in questo momento con qualsiasi club. Il Napoli è da tempo sul calciatore, piace nonostante le importanti richieste di ingaggio e riguardo le commissioni e viene ritenuto come il profilo adatto per rinforzare la rosa. L’obiettivo è regalare questo colpo a Conte, ma non è ora una situazione semplice.

Napoli-Hermoso, le ultime sulla trattativa

Il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha rivelato in questi minuti cosa accade in casa Napoli. Hermoso è un obiettivo prioritario ma al momento il reparto difensivo del club partenopeo è particolarmente affollato. Prima di acquistare bisogna cedere e per arrivare al calciatore bisogna effettuare due uscite in difesa, la società ha le idee chiare a riguardo.

Devono partire due tra Natan, Ostigard e Juan Jesus e solo dopo si potrà affondare per Hermoso, l’unico modo per chiudere è questo e la società attenderà prima di cedere e poi proverà a chiudere. L’Inter si è defilata, il giocatore non è una priorità e servono nomi più giovani (piace Cabal del Verona), poi al momento nessun club sembra pronto a chiudere e quindi il Napoli può attendere almeno qualche giorno.

Per Juan Jesus possibile l’addio a titolo definitivo mentre almeno uno tra Ostigard e Natan potrebbe lasciare anche in prestito con qualche club – anche di serie A – che aveva chiesto informazioni per i due. Dopo Marin e Buongiorno presto potrebbe arrivare un altro colpo nel pacchetto difensivo, il Napoli pensa seriamente a Mario Hermoso.