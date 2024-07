Kvaratskhelia, nuovo annuncio dall’agente sul futuro: messaggio a De Laurentiis

Nuovo annuncio dell’agente di Kvaratskhelia sul futuro: stavolta viene tirato in ballo anche il presidente Aurelio De Laurentiis.

Il futuro di Khivcha Kvaratskhela rimane un rebus di difficile risoluzione. Il georgiano ha un contratto sino al 2027, firmato al momento del suo arrivo al Napoli dalla Dinamo Batumi. Tale accordo non è stato poi rettificato, nemmeno dopo che il calciatore si è issato come uno dei fuoriclasse della rosa azzurra. Ad essere un problema, quindi, sono le cifre di questo, fin troppo basse rispetto al livello raggiunto dal giocatore.

A mettere i bastoni fra le ruote è stato l’interesse del Psg, il quale ha offerto un contratto molto ricco al calciatore. Hanno fatto molto rumore, poi, le parole dell’agente Mamuka Jugeli appena prima dell’inizio dell’Europeo che lo ha visto impegnato (con buoni risultati) con la sua Georgia, annunciando il desiderio di lasciare Napoli per giocare la Champions League. La decisione definitiva, comunque, è attesa fra non molto, in considerazione dell’uscita della Georgia dall’Europeo.

Kvaratskhelia, nuovo annuncio dell’agente Jugeli

Jugeli è intervenuto nuovamente al riguardo con delle parole al giornalista Nobel Arustamyan, riportata e tradotta dal collega Kakha Degeubadze. Questa si presenta come uno scambio di battute, in cui il giornalista evidenzia proprio il precedente intervento del procuratore riguardo al desiderio di Kvara di giocare la Champions League.

A questo, Jugeli risponde affermando: “Quindi è necessario vincere lo Scudetto“. A questa affermazione, segue la scontata domanda riguardo alla permanenza a Napoli, a cui l’agente risponde: “Ha voglia di vincere lo scudetto. Per quanto riguarda il contratto, tutto dipende dal presidente del Napoli. Se pensa di vendere Kvara, lo faranno. Se il Napoli dice di restare il contratto è contratto, rinnoverà“.

Insomma, la situazione sembra poter andare nella direzione voluta dal Napoli: rinnovo alle condizioni imposte dal club azzurro. Nulla è chiaramente certo, viste la grandi oscillazioni che questa situazione ha vissuto e il pericolo Psg sempre incombente. Ma, comunque, non è nell’aria un braccio di ferro pur di forzare la cessione, ma, piuttosto, la volontà di dialogare col club azzurro e trovare un punto d’incontro accettabile o, nel caso, anche accettare l’offerta di De Laurentiis, intorno ai 5 milioni di euro a stagione. Decisiva, anche qui, la ferma volontà di Antonio Conte, il quale è stato davvero deciso nell’affermare come il fuoriclasse georgiano sia un punto di riferimento fondamentale e incedibile del suo nuovo Napoli.