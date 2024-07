Il Napoli ha fissato il prezzo per Osimhen: è lunga attesa per l’attaccante

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen potrebbe essere uno dei grandi protagonisti di questa sessione di calciomercato.

Sono settimane calde per il futuro del centravanti del Napoli Victor Osimhen. Il bomber partenopeo è tra gli uomini più attesi a Dimaro, oggi ha preso parte alla prima giornata (tra l’altro ha preso una piccola botta in allenamento) ma a tenere banco resta senza dubbio il suo futuro.

Osimhen ha una clausola rescissoria da 13o milioni di euro, cifra che potrebbe renderlo la più grande cessione della storia del club partenopeo, ma al momento nessun club è arrivato a queste cifre. Si è parlato di club arabi, ma il giocatore non sarebbe intenzionato ad approdare in Saudi Pro League, quindi per il Napoli e per Osimhen sono settimane di attesa con il giocatore che non conosce ancora il suo futuro.

Il mercato del Napoli, almeno per quel che riguarda il reparto offensivo, vive una fase di stallo: piace Lukaku per l’attacco, ma senza l’addio di Osimhen non ci sarà alcun super colpo. Nelle ultime ore sono arrivate interessanti indiscrezioni per il futuro di Osimhen e presto potrebbe cambiare davvero tanto. Una girandola di attaccanti potrebbe scuotere il mercato del calcio europeo.

Napoli, ecco il prezzo di Osimhen

Secondo quanto riporta Tmw il Napoli aprirebbe alla cessione di Osimhen per almeno 100 milioni di euro e non un euro in meno. Un’offerta a tre cifre farebbe vacillare De Laurentiis che cederebbe quindi anche senza il pagamento della clausola. Sul giocatore il club europeo più interessato è il Psg che deve però prima cedere uno tra Kolo Muani e Gonzalo Ramos, punte che non convincono Luis Enrique ma per il quale lo scorso anno è arrivato un pesante investimento.

Un incastro di attaccanti che potrebbe coinvolgere anche il Milan o anzi sarebbero proprio i rossoneri a far partire il valzer. La squadra di Paulo Fonseca è molto vicina ad Alvaro Morata, attaccante in uscita dall’Atletico Madrid: i Colchoneros potrebbero far partire Morata e puntare Kolo Muani, incastro di mercato che permetterebbe al Psg di realizzare l’assalto ad Osimhen.

Per il Napoli e per il giocatore si tratta soprattutto di attendere anche perchè l’interesse dei club inglesi sembra ora più tiepido e il Napoli valuta quindi il da farsi. Al momento remota l’ipotesi della permanenza del giocatore, ma occhio a novità e nulla è escluso. Il mercato è appena cominciato, il futuro di Osimhen resta in bilico.