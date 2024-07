Il Napoli è arrivato a Dimaro: quanto entusiasmo per Conte! (VIDEO)

Il Napoli è arrivato a Dimaro per iniziare il ritiro: tantissimi tifosi ad accogliere gli azzurri, entusiasmo a mille per il nuovo allenatore Conte.

Si apre oggi la stagione dei ritiri per il Napoli: gli azzurri finalmente inizieranno la loro preparazione per la stagione 2024/2025, pronti a lasciarsi alle spalle i risultati deludenti dell’ultima annata. Gli azzurri proprio in questi minuti sono arrivati a Dimaro, prima tappa del prestagione azzurro, che vedrà poi il consueto passaggio a Castel di Sangro. Ad accogliere la squadra in Trentino, si sono visti già tantissimi tifosi.

L’entusiasmo è già a mille attorno a questa squadra, come dimostra il tanto entusiasmo mostrato all’arrivo dei beniamini azzurri a Dimaro. Ovviamente, l’accoglienza migliore è stata riservata ad Antonio Conte, accolto da un boato di gioia clamoroso al momento della sua uscita dal pullman.

VIDEO- L’arrivo del Napoli a Dimaro

Conte ha reagito salutando i tanti tifosi lì presenti con un sorriso che lascia presagire tutta la sua carica e tutta la sua voglia di regalare enormi gioie a questa tifoseria.

Fra i calciatori, invece, l’accoglienza migliore è stata ovviamente riservata per Victor Osimhen. Subito entusiasmo anche per i neo acquisti Leonardo Spinazzola e Rafa Marin, i cui acquisti immediati hanno subito fatto capire la serietà delle intenzioni della società per questa nuova stagione.

In generale, comunque, sembra esserci grande ottimismo in vista di questo nuovo corso azzurro: c’è tutta la voglia di mettersi alle spalle una stagione negativa e ripartire alla grande. Di seguito il video dei nostri avviati a Dimaro, che hanno ripreso passo dopo passo l’arrivo del Napoli.