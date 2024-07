“Esclusiva: nuovo acquisto per il Napoli, appena arrivato a Roma per le visite mediche”

Il difensore Alessandro Buongiorno è ormai formalmente un calciatore del Napoli. Manca solo l’ufficialità dell’accordo.

Manca solo l’ufficialità ma Alessandro Buongiorno è un nuovo difensore del Napoli. Il giocatore è arrivato in questi minuti a Roma e nella mattinata di domani effettuerà le visite mediche prima di firmare un accordo quinquennale con la formazione partenopea.

Buongiorno rappresenta il colpo da novanta finora del mercato partenopeo, il Napoli ha investito circa 40 milioni bonus compresi per strappare il calciatore alla formazione di Cairo e il giocatore era un’esplicita richiesta di Antonio Conte. Un giocatore ovviamente silenzioso prima della firma ma che ha apparso fin dalle prime battute molto carico per questa nuova avventura.

Napoli-Buongiorno, il video dell’arrivo a Roma

Il giocatore ha salutato i tifosi ed ha strappato qualche sorriso, domani effettuerà le visite mediche e poi firmerà il nuovo contratto. Dopo Marin e Spinazzola ecco il nuovo colpo di mercato azzurro, il Napoli ha chiuso il colpo Buongiorno.

Gli azzurri sono letteralmente scatenati sul mercato, tre rinforzi e non è ancora finita qui. Il mercato azzurro dipenderà molto anche dalle uscite e nello specifico da Victor Osimhen, giocatore in uscita e sul quale ci sono diversi club europei ed arabi. Intanto il Napoli si gode Buongiorno, pronto per questa nuova avventura.

Ecco il video di SpazioNapoli: