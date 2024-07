Calciomercato Napoli, si cerca l’accordo definitivo: altro acquisto in arrivo!

Il Napoli è attivissimo sul mercato in entrata. Il ds Giovanni Manna sta provando a chiudere il quarto colpo dell’estate partenopea.

Il Napoli è una delle squadre più attive sul mercato in Italia. Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Leonardo Spinazzola dalla Roma e Rafa Marin dal Real Madrid, a breve è attesa la terza ufficialità, quella di Alessandro Buongiorno. L’ormai ex capitano del Torino sta per sbarcare in Campania e andrà a rinforzare ulteriormente il pacchetto difensivo, arricchito dai primi due nomi.

Le sorprese per i tifosi azzurri non finiscono qui. Il d.s. Giovanni Manna è al lavoro per regalare a mister Antonio Conte il quarto colpo dell’estate partenopea. La trattativa con il calciatore procede bene e nei prossimi giorni sono attese novità importanti, l’affare può decollare da un momento all’altro.

Calciomercato Napoli, Hermoso sempre più vicino: si cerca l’accordo definitivo

Il reparto difensivo è stato il vero tallone d’Achille del Napoli versione 2023/2024. Il presidente Aurelio De Laurentiis lo sa, e per questo motivo, in sinergia con il mister ed il direttore sportivo, ha deciso di mettere a segno il quarto colpo per la difesa, intensificando i contatti con Mario Hermoso, difensore spagnolo ex Atletico Madrid, attualmente svincolato.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, gli azzurri sono in forte pressing sul classe ’95. Il centrale ha lasciato i Colchoneros a parametro zero, e il patron partenopeo avrebbe deciso di fare un ulteriore sforzo economico per aumentare le scelte a disposizione di Antonio Conte, dopo gli arrivi nello stesso ruolo di Rafa Marin e Alessandro Buongiorno. L’ostacolo, ad oggi, rimane l’ingaggio che lo spagnolo chiede, ma c’è fiducia intorno all’operazione e a breve la trattativa potrebbe decollare verso la fumata bianca.

Negli scorsi giorni si era palesata la concorrenza dell’Inter di Giuseppe Marotta, ma stando a quanto si legge sul sito, i nerazzurri sembrano aver abbandonato la pista in via definitiva. La possibilità di accaparrarsi le prestazioni del calciatore a parametro zero stuzzicava e non poco la dirigenza milanese, ma la nuova proprietà Oaktree ha imposto una politica societaria fatta di acquisti orientati al futuro, giovani e poco onerosi a livello di ingaggio, esattamente l’opposto di ciò che rappresenta Hermoso al momento.

Il difensore spagnolo sarebbe la ciliegina da mettere sulla torta che porta il nome della difesa azzurra. Una volta concretizzata questa operazione, Manna potrebbe dedicarsi a pieno regime alla cessione di Victor Osimhen, che ad oggi rimane l’ultimo piccolo problema da risolvere. Poi, non resterebbe altro che gettarsi a capofitto nella ricerca del prossimo numero nove, che i tifosi del Napoli attendono con trepidazione.