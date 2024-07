Calciomercato Napoli, sfuma l’obiettivo per l’attacco: l’affare si chiude a 12 milioni

Nel recente passato il Napoli aveva monitorato il giovane talento, ma alla fine l’affare non è andato a buon fine. Il giocatore resta in serie A.

Il calciomercato del Napoli è appena cominciato e il ds Giovanni Manna sta valutando diverse opportunità. La priorità era rinforzare il pacchetto difensivo e sono arrivati subito Marin, Spinazzola e Buongiorno, il Napoli monitora anche gli altri reparti e potrebbero arrivare colpi sia a centrocampo che in attacco.

Tutto dipenderà molto dal futuro di Victor Osimhen, giocatore attualmente a Dimaro ma praticamente con ‘un piede e mezzo’ fuori dalla società partenopea. I rinforzi in attacco dovrebbero arrivare solo dopo la partenza del nigeriano ed i nomi accostati in queste ore agli azzurri sono quelli di Federico Chiesa e Romelu Lukaku. Entrambi potrebbero diventare caldi solo dopo l’addio di Osimhen e intanto è sfumato un colpo per l’attacco.

Niente Napoli per l’attaccante, resta in Serie A

Il Napoli ha seguito per diverse sessioni il giovane attaccante Nicolò Cambiaghi, di proprietà dell’Atalanta e nell’ultima stagione in prestito all’Empoli. Il giocatore come riporta Tmw ha trovato un accordo fino al 2029 con il Bologna ed è uno dei rinforzi per l’attacco rossoblù. Il club felsineo pagherà all’Atalanta 12 milioni, 10 più 2 di bonus.

Sartori crede molto nel giocatore e spera che il giocatore possa firmare un exploit nella prossima stagione. Niente Napoli per Cambiaghi che il prossimo anno giocherà la Champions League.