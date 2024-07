Colpo da novanta Napoli: è un pallino di Conte, l’affare può entrare nel vivo

In casa Napoli si pensa soprattutto al calciomercato in entrata e De Laurentiis vuole regalare a Conte la miglior rosa possibile.

Il calciomercato è appena cominciato ma in casa Napoli si è più attivi che mai. Il club vuole riscattare l’ultima annata deludente, è arrivato un top coach come Antonio Conte e l’obiettivo è rinforzare la rosa in ogni reparto. Sono già arrivati diversi colpi in difesa, nelle prossime ore verrà annunciato anche Buongiorno ma la società non ha alcuna intenzione di fermarsi.

De Laurentiis ha promesso a Conte una squadra molto competitiva e – complice l’assenza di coppe nella prossima stagione – l’obiettivo sarà provare fin da subito a raggiungere grandi risultati. Ovviamente la priorità è il ritorno in Champions League, ma nelle camere segrete i tifosi e anche parte degli addetti ai lavori sognano il titolo, riportare lo scudetto a Napoli dopo soli due anni.

D’altronde Conte è un tecnico vincente, ha vinto praticamente ovunque e il suo obiettivo è prendersi una rivincita nei confronti di Inter e Juventus, sue ex squadre con il quale ha chiuso i rapporti non nel migliore dei modi. La difesa è praticamente fatta anche se c’è da valutare il colpo Hermoso, però il club partenopeo valuta anche un altro affare. Un colpo in attacco che farebbe felice Conte: la società partenopea ha blindato Kvara mentre è in attesa di offerte per Osimhen. Poi si potrebbe pensare ad un super colpo per la fascia.

Calciomercato Napoli, Conte spinge per Chiesa

Nelle ultime settimane si è parlato molto del futuro dell’attaccante bianconero Federico Chiesa. Il giocatore è in uscita dalla Juve, ha il contratto in scadenza nel 2025 e non rinnoverà il suo accordo con i bianconeri; da settimane c’è il forcing della Roma con De Rossi che sogna il colpo per i giallorossi, ma occhio anche al Napoli.

Come riporta Calciomercato.it Antonio Conte stima e non poco il giocatore bianconero e avrebbe anzi richiesto il suo approdo sotto il Vesuvio. Un rinforzo importante per la fascia che insieme a Kvaratskhelia e il centravanti (Lukaku resta in pole), regalerebbe al tecnico pugliese un attacco stellare.

Da sottolineare che il ds Giovanni Manna non vedrebbe di buon occhio questa operazione visto i costi non tanto del cartellino quanto dell’ingaggio con Chiesa che chiede oltre 6 milioni di euro annui. Il Napoli valuta il da farsi, ma Conte sogna il colpaccio un attacco, per un colpo che porterebbe gli azzurri a essere subito una pretendente per il titolo.