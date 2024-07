Addio Kvara e Osimhen e subito quattro colpi: Napoli, la sentenza in diretta lascia sbalorditi

Il calciomercato del Napoli è già entrato nel vivo. Intanto continuano però i rumors riguardo le possibili uscite di Kvaratskhelia ed Osimhen.

Il Napoli di Antonio Conte è una delle squadre più attive sia in entrata che in uscita. Giovanni Manna, seguendo i consigli del tecnico pugliese, sta lavorando per rinforzare la rosa ma allo stesso tempo il club valuta anche possibili operazioni in uscita.

Al momento nessuna operazione di rilievo, solo l’addio in prestito con obbligo di riscatto di Zanoli al Genoa e sono tanti i giocatori azzurri richiesti sul mercato. Da Gaetano e Simeone, ma i due nomi più caldi per quel che riguarda il mercato in uscita sono Kvaratskhelia ed Osimhen. Entrambi piacciono al PSG che sogna addirittura il doppio colpo, ma – mentre per il nigeriano c’è l’apertura del Napoli – diversa è la situazione di Kvara, ritenuto incedibile.

Conte lo ha blindato a più riprese e la società sta lavorando con gli agenti per il rinnovo del contratto. La tifoseria azzurra è divisa tra chi vuole la permanenza del giocatore e chi invece gradirebbe vendere entrambi e provare a fare un super mercato. Tra questi c’è anche il giornalista Umberto Chiariello che nelle ultime ore ha rilasciato interessanti dichiarazioni sul mercato azzurro.

Calciomercato Napoli, dichiarazioni a sorpresa su Kvara e Osimhen

Intervenuto durante una diretta Twitch su TvPlay il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato sorprendenti dichiarazioni sul mercato del Napoli ed ha tuonato: “Porterei subito sia Kvaratskhelia che Osimhen al Psg, soprattutto alle cifre di cui si parla (poco oltre i 200 milioni di euro) e con quei soldi farei ben quattro acquisti. Prenderei per il Napoli Chiesa, Lukaku, Gudmundsson e infine Koopmeiners”. Chiariello ha spiegato la sua teoria svelando un altro suo pensiero:

“In questo modo riesci a fregare la Juve due volte, gli togli Chiesa e la beffi su Koopmeiners visto che con questa doppia cessione hai un tesoretto enorme”. Ovviamente queste parole sono sembrate, soprattutto vedendo il mondo social, come una boutade ma tra i tifosi c’è chi ha approvato questa tesi.

Al momento il Napoli valuta solo l’addio di Osimhen mentre Kvara – cosi come Giovanni Di Lorenzo – viene ritenuto un uomo chiave nel progetto di Conte. Il mercato è appena cominciato e non sono esclusi clamorosi ribaltoni, ma al momento appare impensabile che il Napoli – nell’anno della venuta di Conte – possa privarsi dei suoi due migliori giocatori nella stessa sessione.