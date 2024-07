Ultim’ora, comunicato ufficiale del Napoli: riguarda Di Lorenzo!

Comunicato ufficiale del Napoli, la società ha confermato una notizia che riguarda il capitano azzurro, Giovanni Di Lorenzo.

La SSC Napoli ha appena emanato un comunicato sui propri profili social, in particolare su X. La società ha tenuto a specificare una notizia riguardante il capitano azzurro, Giovanni Di Lorenzo, in base ad alcuni articoli circolati nelle scorse ore.

Ultim’ora, comunicato del Napoli su Giovanni Di Lorenzo

Il caso inerente al futuro di Giovanni Di Lorenzo ha tenuto sulle spine l’intero ambiente, con i tifosi che attendevano delle novità circa il futuro del capitano azzurro. Ecco quanto evidenziato dal Napoli tramite un comunicato sul profilo X:

“Il Calcio Napoli legge su alcuni organi di stampa che servirebbe ancora un chiarimento tra la società e Giovanni Di Lorenzo. Evidentemente, tali organi di stampa sono disinformati, poiché il “chiarimento” tra la società e il Capitano è avvenuto positivamente già da alcune settimane. È chiaro, quindi, che Di Lorenzo è e sarà ancora per molti anni il Capitano e perno centrale del Calcio Napoli“.

Dunque il Napoli chiarisce, una volta ancora, come tutti i problemi con Di Lorenzo sia stati risolti.

Il Napoli ha dunque precisato come ci sia stato il chiarimento tra le parti nelle settimane scorse, con Giovanni Di Lorenzo che quindi resterà e sarà anche il capitano, come confermato nello stesso comunicato. Dopo tante voci che si sono susseguite nel corso di queste settimane, è arrivato finalmente l’annuncio che la tifoseria attendeva con tanta ansia. Dunque non ci sarà nessun altro incontro tra le parti, con il caso Di Lorenzo che è ufficialmente rientrato.

Nonostante le tante voci che spingevano per l’addio del capitano del Napoli, alla fine le parti son riuscite a ricucire lo strappo che sembrava insanabile. Proseguirà dunque l’avventura al Napoli di Giovanni Di Lorenzo, che nelle prossime settimane si aggregherà al ritiro insieme ai suoi compagni di squadra. Difatti il capitano azzurro è attualmente in vacanza dopo l’esperienza agli Europei con l’Italia, e sarà uno degli ultimi azzurri a rientrare alla base. Intanto i tifosi del Napoli ed anche la dirigenza possono tirare un sospiro di sollievo, poiché Di Lorenzo continuerà la sua avventura al Napoli.

