Lukaku si avvicina al Napoli? Arriva l’indizio sui social

Uno degli obiettivi di mercato del Napoli per questa estate è Romelu Lukaku. L’attaccante belga potrebbe essere vicino agli azzurri, come testimonia un indizio sui social.

Dopo i vari acquisti, il Napoli è pronto ad effettuare alcune uscite prima di poter investire nuovamente. Uno dei ruoli su cui agirà il Napoli è l’attacco, ma si dovrà prima sbloccare la cessione di Victor Osimhen.

In caso di cessione del bomber nigeriano, ci sarebbe l’assalto a Romelu Lukaku che attende gli azzurri. Intanto un indizio lo da lo stesso Lukaku tramite i social.

Napoli, indizio social di Lukaku: cosa ha fatto l’attaccante belga

Il Napoli è in attesa di risolvere la questione circa alcune uscite. La più importante riguarda Victor Osimhen, per cui gli azzurri attendono un’offerta ufficiale al più presto. Al momento nessun club si è fatto avanti per il nigeriano, e questa situazione sta bloccando il Napoli. Difatti gli azzurri non aspettano altro che la cessione di Osimhen per poter sferrare l’assalto a Romelu Lukaku, individuato come sostituto del nigeriano. Intanto proprio l’attaccante belga lancia un indizio al Napoli sui social. Sotto il post Instagram del Napoli che ufficializzava l’acquisto di Spinazzola, c’è anche il like dell’attaccante belga. Potrebbe essere un chiaro indizio in attesa di un’offerta ufficiale del Napoli anche per il suo acquisto, o più semplicemente un like visto che ha giocato proprio con Spinazzola alla Roma nell’ultima stagione.

Tutto potrebbe essere, ma intanto Lukaku ha mandato un segnale importante al Napoli anche tramite i social. L’attaccante belga è attualmente in vacanza dopo l’uscita dagli Europei, in attesa di novità circa il suo futuro. Il Chelsea vorrebbe venderlo a titolo definitivo dopo alcune stagioni in prestito. I londinesi continuano a chiedere il pagamento della clausola rescissoria di circa 40 milioni di euro, che il Napoli potrebbe pagare solamente dopo la cessione di Osimhen.

L’intenzione degli azzurri è quella di acquistare Lukaku anche ad una cifra inferiore qualora fosse possibile, ma tutto dipende sempre dal futuro di Osimhen. L’attaccante nigeriano resta in uscita, ma ad oggi c’è il nulla attorno a lui. Difatti fino ad oggi nessun club si è fatto avanti con una proposta ufficiale al Napoli, e ciò non fa altro che complicare i piani degli azzurri. Le prossime settimane potrebbero essere decisive, con Manna che lavorerà al massimo per trovare una sistemazione per Osimhen. Intanto Lukaku attende le mosse del Napoli, e lo fa lanciando un nuovo indizio tramite i social network.