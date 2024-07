L’Inter si defila per Hermoso, strada spianata per il Napoli: le ultime

Potrebbe essere vicino il quarto acquisto del Napoli, con Hermoso sempre più vicino agli azzurri. L’Inter si è defilata e potrebbe spianarsi la strada per il Napoli.

La sessione estiva di calciomercato sta proseguendo in maniera positiva per il Napoli. Gli azzurri hanno già messo a segno tre colpi in entrata, ma si attende l’ufficialità per Buongiorno (domani svolgerà le visite mediche) e Rafa Marin (comunicato in arrivo nelle prossime ore).

Il Napoli non sembra intenzionato a fermarsi, con Mario Hermoso che è sempre più vicino. Le ultime sulla trattativa con il difensore spagnolo dopo il dietrofront dell’Inter.

Napoli, Hermoso sempre più vicino: le ultime sull’affare

Prosegue a gonfie vele il mercato in entrata del Napoli. L’obiettivo principale del DS Manna era quello di rinforzare una difesa devastata dopo l’ultima stagione, ed è ciò che è stato fatto. Oltre a Buongiorno, Spinazzola e Rafa Marin, potrebbe presto aggiungere la ciliegina sulla torta, ossia Mario Hermoso. Come riporta Libero, l’Inter si sarebbe defilata dalla corsa per il difensore spagnolo. I nerazzurri avrebbero deciso di abbandonare la pista Hermoso a causa della richiesta di un contratto triennale da parte dell’ex Atletico Madrid. Difatti l’ingaggio di Hermoso di circa 4 milioni per un contratto triennale sarebbe sanguinoso per le casse dell’Inter, che dovrebbe sborsare circa 25 milioni di euro lordi in tre anni.

Questo motivo ha spinto l’Inter a rinunciare ad Hermoso e virare con prepotenza su Ricardo Rodriguez, che costerà ai nerazzurri circa 3 milioni di euro lordi per una sola stagione. Questa decisione dell’Inter non fa altro che favorire il Napoli, che è sempre più vicina all’acquisto del difensore spagnolo a parametro zero. Dopo il dietrofront dell’Inter, potrebbe esserci l’assalto definitivo di Giovanni Manna per chiudere l’accordo con l’ex Atletico Madrid. Il DS del Napoli nelle prossime ore potrebbe definire quindi anche l’accordo con Hermoso, che quindi andrebbe a rinforzare ulteriormente la retroguardia del Napoli di Conte.

Dopo l’inserimento dell’Inter c’era stato qualche dubbio sulla buona riuscita dell’operazione, ma ora la situazione si è stravolta nuovamente. Il clamoroso dietrofront dell’Inter a causa delle richieste esose di Hermoso spiana la strada al Napoli, che presto potrebbe chiudere il quarto colpo in entrata. Manna potrebbe dunque assestare a breve il colpo finale per l’arrivo al Napoli di Hermoso, in modo anche da evitare l’inserimento a sorpresa di altri club. Dopo alcune perplessità degli ultimi giorni, si è spianata la strada per Hermoso, che è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Napoli.