Clamoroso Osimhen, si può sbloccare la cessione: coinvolti ben 4 attaccanti!

Può partire un valzer di attaccanti in Europa, Osimhen lascia il Napoli se si chiude un valzer di ben quattro centravanti.

Sono ore frenetiche per il calciomercato del Napoli. La squadra di Antonio Conte si è ritrovata oggi per il raduno a Castel Volturno, svolgendo la prima parte di visite mediche. Nella giornata di domani ci saranno nuove visite per altri giocatori, prima della partenza dell’intero gruppo per il ritiro di Dimaro-Folgarida, che si svolgerà dall’11 al 21 luglio.

E mentre Antonio Conte è concentrato su come amalgamare i calciatori a sua disposizione, facendo anche valutazioni sui ragazzi da tenere in rosa e chi cedere o mandare in prestito, la società continuerà a restare vigile sul calciomercato. Uno degli obiettivi resta capire quale sarà il futuro di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano sarà tra i convocati del ritiro, ma molto probabilmente lascerà già nelle prossime settimane gli azzurri.

Assurdo valzer di centravanti in Europa: Osimhen si può trasferire al PSG con Kolo Muani all’Atletico Madrid, ma tutto parte da Morata

A tal proposito arrivano notizie a dir poco clamorose. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, potrebbe presto partire un valzer di punte che sbloccherebbe la cessione dell’attaccante napoletano. Sono ben quattro i centravanti coinvolti: il primo pezzo del mosaico sarebbe l’acquisto da parte del Milan di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid.

Se l’affare dovesse andare in porto, i Colchoneros lavorerebbero per acquistare a loro volta un nuovo centravanti, vista anche la partenza di Memphis Depay a parametro zero. Nel mirino c’è Artem Dovbyk del Girona, attaccante ucraino che piace anche al Napoli, ma la novità è che il club allenato dal Cholo Diego Simeone starebbe puntando Randal Kolo Muani, attaccante del PSG (andato a segno in Spagna-Francia, ndr).

Questa potrebbe essere la svolta che coinvolgerebbe il Napoli: qualora Kolo Muani dovesse lasciare Parigi, la società francese punterebbe dritta su Victor Osimhen, pagando la clausola rescissoria da 120 milioni di euro (mentre per i club sauditi sarebbe di 130 milioni, ndr). Se il domino fin qui descritto dovesse effettivamente verificarsi, i partenopei andrebbero a sostituire il nigeriano con Romelu Lukaku dal Chelsea.

Un clamoroso giro di attaccanti che potrebbe infiammare il calciomercato delle prossime ore. Il Napoli resta così in attesa e intanto preparerà l’inizio della prossima stagione con Osimhen agli ordini di mister Antonio Conte. Cosa che – stando a quanto Osimhen avrebbe confidato ad alcuni amici e riportato da Sky Sport – non dispiacerebbe affatto all’attaccante.