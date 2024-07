Osimhen, la confessione che spiazza tutti: “Sarebbe bello restare al Napoli”

Spunta una frase che Victor Osimhen avrebbe detto ai suoi amici riguardo una possibile permanenza al Napoli: lo riferisce Sky Sport

Il calciomercato del Napoli d’ora in avanti dipenderà dalla cessione di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano ha rinnovato qualche mese fa il suo contratto fino al 30 giugno 2026 a 10 milioni di euro l’anno con clausola rescissoria da 130 milioni. Tuttavia, al momento nessun club si è fatto avanti per acquistarlo.

Ci sono da valutare diverse destinazioni: appare defilata la Premier League, così come il Paris Saint-Germain che aveva ‘disturbato’ il Napoli per Kvaratskhelia. Il 17 luglio aprirà il mercato in Arabia Saudita e l’Al-Ahli sembra essere la squadra più interessata a Osimhen. Il ritiro inizierà l’11 luglio e il centravanti nigeriano svolgerà il consueto lavoro per poi valutare le eventuali offerte.

La confessione di Osimhen ai suoi amici spiazza tutti

I tifosi del Napoli, però, sognano la permanenza di Osimhen che potrebbe ritornare ai fasti dello scudetto agli ordini di Antonio Conte. Stando a quanto riferito da Sky Sport, il centravanti del Napoli ha fatto una confessione ai suoi amici: “Sarebbe bello restare al Napoli con Conte, ora c’è un nuovo progetto da cui ripartire“.

Oggi Osimhen al raduno a Castel Volturno è stato il primo ad arrivare, alle 07:40. La permanenza del centravanti è molto difficile, vista la presenza di una clausola inserita proprio per poi farla esercitare dalle big del calcio internazionale e un ingaggio totalmente fuori portata dal Napoli. Il mercato è lungo, da un momento all’altro le cose possono cambiare: sta di fatto che Osimhen non disdegnerebbe la permanenza con Conte.