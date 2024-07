Accostato al Napoli, salta il trasferimento del bomber: problemi dopo le visite mediche

Un attaccante accostato al Napoli: poteva prendere il posto di Osimhen, ora rischia di saltare il suo trasferimento al top club tedesco.

Un trasferimento che sta facendo discutere e che potrebbe addirittura saltare. Serhou Yadaly Guirassy, attaccante dello Stoccarda, era finito anche nel mirino del Napoli nelle scorse settimane. Bomber che ha stupito tutti, mettendo a segno ben 28 gol in Bundesliga e portando lo Stoccarda al secondo posto in classifica appena dietro il Bayer Leverkusen.

Per questo si è mosso il Borussia Dortmund che lo aveva individuato come bomber ideale per costruire una nuova stagione da protagonisti. Bruciate tutte le rivali, compreso il Napoli che ci aveva fatto un pensierino per prendere il posto di Victor Osimhen. Eppure, proprio in queste ore sembra sia accaduto qualcosa che potrebbe bloccare tutto.

Guirassy, niente passaggio al Borussia Dortmund?

Sembra tutto pronto, il Borussia Dortmund aveva preparato il pagamento da 18 milioni di euro della clausola allo Stoccarda per ingaggiare l’attaccante 28enne ma qualcosa in queste ore è andato storto. Lo stesso club giallonero ha pubblicato un comunicato che annuncia la necessità di ulteriori visite mediche per l’attaccante guineano.

Non sono bastate quelle delle ultime ore, visto che è stato ‘scoperto un problema che necessita di ulteriori chiarimenti‘. Possibile sia stato riscontrato qualche vecchio infortunio mal curato e che dunque ha bisogno di chiarimenti.